Melisa Döngel yeni sevgilisiyle Bodrum'da! Sevgilisi kucağına alarak yardım etti

Son dönemde hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla adından söz ettiren Melisa Döngel soluğu Bodrum'da aldı.

'Sekizinci Aile'deki partneri usta oyuncu Haluk Bilginer ile yaş farkı konuşulan oyuncu bu eleştirilere "İnsanlar diziyi izlediğinde eminim ki ön yargıları kırılacaktır. Çok keyifli bir proje oldu ve harika bir ekiple çalıştık" yanıtını vermişti.

Melisa Döngel şimdi de yeni sevgilisiyle gündemde.

İş insanı sevgilisi Samir Balkan ile yağmura rağmen denizden çıkmayan Melisa Döngel kameralara yakalandı. Milliyet'te yer alan habere göre; denizden çıkmakta zorlanan Döngel’e sevgilisi yardım etti ve oyuncuyu kucağında karaya taşıdı.

"ÇOK MUTLUYUM"

Döngel geçtiğimiz günlerde yeni ilişkisine dair "Tanıdığınız biri değil. Bir ilişkim var, çok mutlu ilerliyor. İnşallah nazar değmez. Çok mutluyum, mutlu olduğum bir şeyin arkasında durmak da bence çok güzel bir şey" demişti.