MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Meltem Miraloğlu bir kere daha evlendi! Bu sefer de eşi kendisinden 40 yaş büyük...

Oyuncu Meltem Miraloğlu, 78 yaşındaki Amerikalı bir iş insanıyla evlenmeye hazırlanırken, takıntılı bir hayranı tarafından feci şekilde darp edildiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Yeni iddia ise; Meltem Miraloğlu'nun evlendiği yönünde...

Meltem Miraloğlu bir kere daha evlendi! Bu sefer de eşi kendisinden 40 yaş büyük...
Kubra Akalın

'Hayat Devam Ediyor' dizisiyle 2011 yılında ün kazanan oyuncu Meltem Miraloğlu uzun bir süre önce Türkiye'yi terk etti. Zaman zaman özel hayatıyla gündeme gelen Miroğlu kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick Grady ile evlenmesiyle çok konuşulmuştu.

Gazeteci Onur Akay kısa süre önce eski eşinin vefatından sonra New Jersey'e taşınan Meltem Miraloğlu'nun yeni bir eş adayı bulduğunu duyurmuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
78 yaşındaki Amerikalı ile evlenecekken feci şekilde darp edildi 78 yaşındaki Amerikalı ile evlenecekken feci şekilde darp edildi

Ekran görüntüsü 2025-05-18 143418

KABURGALARI KIRILMIŞTI

Akay oyuncunun, 78 yaşındaki Amerikalı iş insanı Josef ile evlenmeye hazırlandığını ama bu süreçte saldırıya uğradığını açıklamıştı. Darp sonucu kaburgaları kırılan oyuncunun, kırıkların akciğerine saplanmasıyla akciğer sönmesi yaşadığı ve cerrahi müdahale ile kurtarıldığı belirtilmişti.

Ekran görüntüsü 2025-05-18 141710

Onur Akay son olarak sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Meltem Miraloğlu, kendisinden 40 yaş büyük 78 yaşındaki Josef isimli zengin bir Amerikalı iş adamı ile evlendi! Şahide de bu fotoğrafta yer alan psikoloğu oldu" iddiasında bulundu.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kaza geçiren Berk Atan sonunda sete döndü! Kaza geçiren Berk Atan sonunda sete döndü!
Sahnede baygınlık geçirdi! Sahnede baygınlık geçirdi!

Anahtar Kelimeler:
Meltem Miraloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
O kazançlar takibe alındı! Sadece 1 kişide 67 milyon TL gelir çıktı

O kazançlar takibe alındı! Sadece 1 kişide 67 milyon TL gelir çıktı

Avrupa'yı karanlık korkusu sardı! 'Çin düğmeye basarsa' endişesi arttı: Gizli kapatma anahtarı bulundu

Avrupa'yı karanlık korkusu sardı! 'Çin düğmeye basarsa' endişesi arttı: Gizli kapatma anahtarı bulundu

Eurovision 2025'te Azerbaycan İsrail'e 12 puan verdi! Sosyal medya yıkıldı

Eurovision 2025'te Azerbaycan İsrail'e 12 puan verdi! Sosyal medya yıkıldı

Gram altın 4 bin TL altına düşmüştü! Uzman isim tarih verdi

Gram altın 4 bin TL altına düşmüştü! Uzman isim tarih verdi

AK Parti'nin yeni yasa teklifi İmamoğlu'nu isyan ettirdi

AK Parti'nin yeni yasa teklifi İmamoğlu'nu isyan ettirdi

Yürek burkan sözler! Okan Buruk duyar duymaz...

Yürek burkan sözler! Okan Buruk duyar duymaz...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.