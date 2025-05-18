Meltem Miraloğlu bir kere daha evlendi! Bu sefer de eşi kendisinden 40 yaş büyük...

'Hayat Devam Ediyor' dizisiyle 2011 yılında ün kazanan oyuncu Meltem Miraloğlu uzun bir süre önce Türkiye'yi terk etti. Zaman zaman özel hayatıyla gündeme gelen Miroğlu kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick Grady ile evlenmesiyle çok konuşulmuştu.

Gazeteci Onur Akay kısa süre önce eski eşinin vefatından sonra New Jersey'e taşınan Meltem Miraloğlu'nun yeni bir eş adayı bulduğunu duyurmuştu.

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KABURGALARI KIRILMIŞTI

Akay oyuncunun, 78 yaşındaki Amerikalı iş insanı Josef ile evlenmeye hazırlandığını ama bu süreçte saldırıya uğradığını açıklamıştı. Darp sonucu kaburgaları kırılan oyuncunun, kırıkların akciğerine saplanmasıyla akciğer sönmesi yaşadığı ve cerrahi müdahale ile kurtarıldığı belirtilmişti.

Onur Akay son olarak sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Meltem Miraloğlu, kendisinden 40 yaş büyük 78 yaşındaki Josef isimli zengin bir Amerikalı iş adamı ile evlendi! Şahide de bu fotoğrafta yer alan psikoloğu oldu" iddiasında bulundu.