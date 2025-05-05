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Meltem Miraloğlu hakkında yeni iddia! '78 yaşındaki Amerikalı ile evlenecekken feci şekilde darp edildi'

Yıllar önce ABD'ye yerleşip, kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile dünyaevine giren Meltem Miraloğlu hakkında yeni iddia... Meltem Miraloğlu iddialara göre yine kendisinden yaşça büyük bir iş adamıyla evlenirken darp edildi.

Meltem Miraloğlu hakkında yeni iddia! '78 yaşındaki Amerikalı ile evlenecekken feci şekilde darp edildi'
Kubra Akalın

"Hayat Devam Ediyor" isimli dizi ile şöhreti yakalayan oyuncu Meltem Miraloğlu, Türkiye'de dizi teklifleri alamayınca Amerika'ya yerleşmişti.

2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick Grady ile nikah masasına oturan Miraloğlu, uzun süre adından söz ettirmişti. Patrick Grady bir süre sonra evlenmiş ve genç oyuncunun da zor durumda kaldığı iddia edilmişti.

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Onur Akay, Meltem Miraloğlu hakkında yeni iddialarda bulundu. "Amerika’da feci şekilde Amerikalı bir erkek tarafından darp edildiğini öğrendiğim oyuncu Meltem Miraloğlu’na acil şifalar diliyorum" diyen Akay paylaşımında şunları yazdı:

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YİNE EVLENECEĞİNİ İDDİA ETTİ

"Kırılan kaburga uçları akciğere batıp akciğer sönmesi yaşayan Miraloğlu, cerrahi müdahale ile kurtarılmış ve sağlık durumu da iyiymiş. Miraloğlu’nun kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı kocası Patric Grady’nin vefat ettiğini ve Miraloğlu’nu da mirasından men ettiğini açıklamıştım. Meltem, eşinin vefatı sonrası Amerika’nın New Jersey eyaletine yerleşmiş ve orada bir markette temizlik işleri ve Türk yemekleri yaparak geçimini sağlarken, bu sefer de kendisinden 40 yaş büyük 78 yaşındaki Josef isimli zengin bir Amerikalı iş adamı ile evlenme kararı aldı. Hatta 18 Mayıs 2025 Pazar günü de Josef isimli Amerikalı ile evlenmek üzereyken, Meltem’e âşık olan genç bir Amerikalı tarafından feci şekilde darp edildiğini üzülerek öğrendim."

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Akay devamında ise "New Jersey eyaletinde bulunan bir hastanede tedavi altında olan Meltem Miraloğlu’na yürekten acil şifalar dilerken, Meltem Miraloğlu’nun Amerikalı dedelerle evlenme serisini de artık sonlandırmasını can-ı gönülden dilerim. Bir Green Card için değer mi? Gel ülkene dizilerde ve filmlerde oyna!" dedi.

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Meltem Miraloğlu
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