Meltem Miraloğlu hakkında yeni iddia: Rahiple evlenip din değiştirdi

'Hayat Devam Ediyor' dizisiyle 2011 yılında ün kazanan oyuncu Meltem Miraloğlu yıllar önce Türkiye'yi terk etti. Zaman zaman özel hayatıyla gündeme gelen Miroğlu kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick Grady ile evlenmesiyle çok konuşulmuştu.

Gazeteci Onur Akay zaman zaman Meltem Miraloğlu hakkında iddialarda bulunuyor. Akay son olarak Miraloğlu'nun yeniden evlendiğini ve din değiştirdiğini söyledi.

"VAFTİZ OLMUŞ" DİYEREK AÇIKLADI

Onur Akay paylaşımında "Meltem hayatını dini bir törenle Thomas Wick isimli bir rahiple birleştirdi. Miraloğlu, ayrıca vaftiz olmuş ve temel ayinleri yerine getiriyormuş. Bir insanın din değiştirmesine saygı duyuyorum. Kimsenin manevi arayışı yargılanmamalı ancak Amerika vatandaşı olmak için denemediği hiçbir şey kalmadı" dedi.

New Jersey eyaletinde yaşadığı öğrenilen Miraloğlu, 2024 yılında Türkiye'ye yaptığı çağrıda ABD'de zorla tutulduğunu belirtmiş ve pasaportuna erişemediğini açıklayarak, yetkililerden yardım talep etmişti.