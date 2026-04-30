Meme kanseriyle savaşıyor! Serap Paköz, tedavi sürecini paylaştı

Serap Paköz, mart ayında kendisine meme kanseri teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Paköz, hastane odasından ve saçlarını kestirdiği anlara dair kesitleri sosyal medya hesabından paylaşıp, yaşadığı süreci anlatmıştı.

Serap Paköz, "10 Mart gecesi sağlıklı bir kadın olarak uyudum, 11 Mart'ta ise 'meme kanseri' tanısı konmuş bir kadındım. 30 Mart'tan bu yana kemoterapi yolculuğum devam ediyor ve bugün o meşhur kuaför durağındayım. Saçlarımın dökülmesi bu sürecin bir parçası... Sarsıldım mı? Evet. Ama pes ettim mi? Asla!" ifadelerini kullanmıştı.

Hastalığı ve tedavi süreci hakkında sosyal medya üzerinden sevenlerini bilgilendirmeye devam eden Paköz, yeni bir paylaşımda bulundu. Sunucu, bu kez kemoterapi ve immünoterapi gördüğü anları yayımladı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı %3,79 Vade 0 Ay Toplam Tutar 67.417 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat! Faiz Oranı %1,29 Vade 6 Ay Toplam Tutar 50.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

'HER SEANS ZAFERE BİR ADIM DAHA YAKINLAŞMAK DEMEK'

Serap Paköz, duygularını şöyle aktardı: Haftada bir gün kemoterapi, üç haftada bir gün de kemoterapi ve immünoterapi alıyorum. Bu rutin üç ay sonra değişecek. Kemoterapi günleri benim için sadece bir tedavi günü değil; bir disiplin, bir odaklanma ve hayata yeniden 'Merhaba' deme günü. Her tahlil sonucu bir umut, her seans zafere bir adım daha yakınlaşmak demek. Belki saçlarımız dökülüyor, belki vücudumuz yoruluyor ama içimizdeki ışık her zamankinden daha parlak. Bu video benim değil, direncin ve hayata tutunmanın hikâyesi. Adı ister kanser olsun ister başka bir şey; biz buradayız, ayaktayız ve şifalanıyoruz.