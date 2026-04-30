MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Meme kanseriyle savaşıyor! Serap Paköz, tedavi sürecini paylaştı

Meme kanseriyle mücadele eden sunucu Serap Paköz, tedavi sürecini anlattı. Kemoterapi ve immünoterapi gördüğü anları paylaşan Paköz, "Belki saçlarımız dökülüyor, belki vücudumuz yoruluyor ama içimizdeki ışık her zamankinden daha parlak" ifadelerini kullandı.

Öznur Yaslı İkier

Serap Paköz, mart ayında kendisine meme kanseri teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Paköz, hastane odasından ve saçlarını kestirdiği anlara dair kesitleri sosyal medya hesabından paylaşıp, yaşadığı süreci anlatmıştı.

Serap Paköz, "10 Mart gecesi sağlıklı bir kadın olarak uyudum, 11 Mart'ta ise 'meme kanseri' tanısı konmuş bir kadındım. 30 Mart'tan bu yana kemoterapi yolculuğum devam ediyor ve bugün o meşhur kuaför durağındayım. Saçlarımın dökülmesi bu sürecin bir parçası... Sarsıldım mı? Evet. Ama pes ettim mi? Asla!" ifadelerini kullanmıştı.

Hastalığı ve tedavi süreci hakkında sosyal medya üzerinden sevenlerini bilgilendirmeye devam eden Paköz, yeni bir paylaşımda bulundu. Sunucu, bu kez kemoterapi ve immünoterapi gördüğü anları yayımladı.

'HER SEANS ZAFERE BİR ADIM DAHA YAKINLAŞMAK DEMEK'

Serap Paköz, duygularını şöyle aktardı: Haftada bir gün kemoterapi, üç haftada bir gün de kemoterapi ve immünoterapi alıyorum. Bu rutin üç ay sonra değişecek. Kemoterapi günleri benim için sadece bir tedavi günü değil; bir disiplin, bir odaklanma ve hayata yeniden 'Merhaba' deme günü. Her tahlil sonucu bir umut, her seans zafere bir adım daha yakınlaşmak demek. Belki saçlarımız dökülüyor, belki vücudumuz yoruluyor ama içimizdeki ışık her zamankinden daha parlak. Bu video benim değil, direncin ve hayata tutunmanın hikâyesi. Adı ister kanser olsun ister başka bir şey; biz buradayız, ayaktayız ve şifalanıyoruz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Önce tarlasını sonra evini kaybetti! Müge Anlı şaştı kaldı Önce tarlasını sonra evini kaybetti! Müge Anlı şaştı kaldı
Sumud Filosu'na saldırı anını anlattı! 'Korkmuyoruz' Sumud Filosu'na saldırı anını anlattı! 'Korkmuyoruz'

Anahtar Kelimeler:
Serap Paköz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
2 kadını öldüren katil polise yakalanınca kendini vurdu!

2 kadını öldüren katil polise yakalanınca kendini vurdu!

Nevşehir Valisi Ali Fidan Emniyet Genel Müdürü olarak atandı

Nevşehir Valisi Ali Fidan Emniyet Genel Müdürü olarak atandı

(Özet) Atletico Madrid - Arsenal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Atletico Madrid - Arsenal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

'Yağlarını aldırdı' denmişti! Son hali yine gündem oldu

'Yağlarını aldırdı' denmişti! Son hali yine gündem oldu

Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.