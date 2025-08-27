MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Menajer Ayşe Barım cezaevinden mektup yazdı! Yaşadığı sağlık sorunlarını anlattı: Yaşamak istiyorum...

Menajer Ayşe Barım, sağlık durumunu ve yaşadığı süreci anlatan bir mektup kaleme aldı. 'Ani ölüm riski altında yaşam mücadelesi verdiğini' belirten Barım "Yaşamak istiyorum" diyerek hastalıklarını anlattı.

Menajer Ayşe Barım cezaevinden mektup yazdı! Yaşadığı sağlık sorunlarını anlattı: Yaşamak istiyorum...
Kubra Akalın

GeziParkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçundan tutuklu olan menajer Ayşe Barım ciddi sağlık sorunları yaşıyor.

Ayşe Barım, yaşadığı sürece ve sağlık durumuna ilişkin bir mektup kaleme aldı. Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ayşe Barım, yazdığı mektup için 'vicdan çağrısı' dedi.

'Kimliği belirsiz hesaplarca başlatılan organize iftira kampanyası ile gerçek dışı bir Ayşe Barım kimliği inşa edildiğini' öne süren Ayşe Barım, 12 senedir kendisine yöneltilmeyen suçlamaların bugün gündeme getirilmesine anlam veremediğini söyledi.

Sağlıklı yaşam hakkının elinden alındığını vurgulayan Ayşe Barım 'ani ölüm riski altında yaşam mücadelesi verdiğini' belirterek "Tutuksuz yargılanabilecekken cezaevinde hayatımı kaybedersem bunun sorumluluğu kimdedir?" diye sordu.

"SAĞLIKSIZ ŞEKİLDE 30 KİLO VERDİM"

Ayşe Barım mektubunda şunları söyledi:

Menajer Ayşe Barım cezaevinden mektup yazdı! Yaşadığı sağlık sorunlarını anlattı: Yaşamak istiyorum... 1

"Hastalıklarım, Silivri Devlet Hastanesi, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Damar Cerrahisi Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi tarafından düzenlenen resmi raporlarla sabittir. Yaşadığım bu tutukluluk süreci boyunca gittikçe ağırlaşan 6 ayrı kalp hastalığım, beynimde 2 stentli anevrizmanın yanı sıra bu süreçte oluşan müdahale edilememiş yeni bir anevrizma sebebiyle ani ölüm riski altında yaşam mücadelesi veriyorum. Ayrıca sağlıksız ve hızlı bir şekilde 30 kilo kaybettim, ağır kas yıkımım oluştu ve kilo kaybım devam etmektedir. Hastalıklarımın her biri ani ölüm riski taşıyan hastalıklar olduğu gibi cezaevi koşulları nedeni ile gelişen ağır kaygı bozukluğum ve yaşadığım panik ataklar bu riski yükseltmektedir. Son 3 ay içerisinde kalp rahatsızlığımın ilerlediğinin belirtisi olarak 6 kez baygınlık geçirdim.

"TEK İSTEĞİM YAŞAM HAKKIMIN KORUNMASI"

Hem 2 Temmuz 2025 tarihli Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi raporu hem de 14 Ağustos 2025 tarihli Türk Tabipler Birliği Bilim Kurulu raporu cezaevi koşullarının ve sürecin bu hastalıkları ağırlaştırdığını ve ani ölüm riskimin durumunu açıkça ortaya koyuyor. Uzmanlar ifadelerinde yaşadığım kalp sorunları ve beyin anevrizması için yapılması gereken tedavilerin ve hatta tetkiklerin dahi ileri teknolojik olanaklara sahip merkezlerde bile ciddi ölüm ve sakatlık riski barındırdığını, bu nedenle hayatımı güvenle teslim etmek üzere seçeceğim hekimler tarafından tedavi edilme hakkımın acilen tanınmasının gerekliliğini vurguluyorlar."

Menajer Ayşe Barım cezaevinden mektup yazdı! Yaşadığı sağlık sorunlarını anlattı: Yaşamak istiyorum... 2

"Benim tek isteğim yaşam hakkımın korunmasıdır" diyen Ayşe Barım "Tutuksuz yargılanabilecekken cezaevinde hayatımı kaybedersem bunun sorumluluğu kimdedir? Hukuken ve vicdanen sorulması gereken asıl soru budur. Haksız yere atılan iftiralarla elimden alınan hayatımın geri verilmesini talep ediyorum. Adaletin bir an önce tecelli etmesini istiyorum ve sesimi kamuoyunu vicdanına teslim ediyorum. Devletime ve adalete inancımı kaybetmeden YAŞAMAK istiyorum" dedi.

Menajer Ayşe Barım cezaevinden mektup yazdı! Yaşadığı sağlık sorunlarını anlattı: Yaşamak istiyorum... 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eşi yeni yaşını romantik sözlerle kutladı! Beğeni yağdıEşi yeni yaşını romantik sözlerle kutladı! Beğeni yağdı
Küçük yaşta yaşadığı tacizi ve şiddeti anlattı! Kadınların neler yaşadığını paylaştıKüçük yaşta yaşadığı tacizi ve şiddeti anlattı! Kadınların neler yaşadığını paylaştı

Anahtar Kelimeler:
Ayşe Barım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tepki çeken görüntüye kaymakam kayıtsız kalmadı

Tepki çeken görüntüye kaymakam kayıtsız kalmadı

Tümer Metin'den tepki çeken Ederson yorumu! Stüdyodakiler bile dondu kaldı

Tümer Metin'den tepki çeken Ederson yorumu! Stüdyodakiler bile dondu kaldı

Uzak Şehir'de üzen veda! Ailevi sebeplerle projeden ayrıldı

Uzak Şehir'de üzen veda! Ailevi sebeplerle projeden ayrıldı

Gecenin bir başka kazananı da Galatasaray!

Gecenin bir başka kazananı da Galatasaray!

60 derece sıcakta günlüğü 2 bin TL'ye çalışıyor!

60 derece sıcakta günlüğü 2 bin TL'ye çalışıyor!

Hastasına "Çıplak geleni muayene etmiyorum" demişti...

Hastasına "Çıplak geleni muayene etmiyorum" demişti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.