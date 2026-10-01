Mercan Köşk final mi yapıyor? İddialar artınca...

Yahya Samancı'nın yönettiği Faro ve Sinehane imzalı Mercan Köşk başladığı günden beri adından söz ettiriyor.



Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'yle başrolünü paylaştığı atv'nin "Mercan Köşk" dizisinin çekimlere devam ederken final iddiaları X'te konuşulmaya başlandı. atv'nin A.B.İ. ve Aşk ve Taht dizisinin final iddiaları sonrası bir dizisinin daha biteceği gündeme geldi.

Dizinin tutmadığı ve final yapacağı söylentileri sürerken kulislerden dizinin iddialı bir bölümle ekrana geleceği bilgisi geldi. Mercan Köşk Oldukça çatışmalı ve tansiyonu yüksek yüzleşmeye sahip bölümlerle seyirci karşısına çıkacak.

FİNAL İDDİALARINI YALANLADI

Mehmet Özgür de Mercan Köşk'ün final yapacağı iddialarını şu sözlerle yalanladı:

"Bu cumartesi 5. bölüm müthiş bir bölüm. Sonra altı daha da müthiş. Ha biz yarın 7. bölümü çekmeye devam ediyoruz. Yani tüm hızıyla devam ediyor Mercan Köşk. Hani kulağınıza gelen belki bazı şeyler olabilir. Yalan Her Şey!"