Nev'in sağlık durumu nasıl? Karaciğer nakli bekleniyor

“Zor”, “Sen Gibi” ve “Mühürlü Kaderim” şarkılarıyla 2000'li yılların ilk dönemlerine damgasını vuran Nev, 11 Eylül'de yoğun bakıma kaldırılmıştı. 57 yaşındaki şarkıcının çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edildiği açıklanmıştı.

Ciddi sağlık sorunları yaşayan Nev'in sağlık durumuna dair yeni bilgiler geldi.

Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre; 4 gün önce yoğun bakımdan çıkan şarkıcının karaciğer nakli beklediği öğrenildi.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören şarkıcının menajeri İlker Ercan, "Önce değerlerin stabil olması gerekiyor, sonra donör aramaya başlayacağız. En kısa sürede bulmamız gerekiyor" dedi.