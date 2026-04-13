İşte Mert Demir, Büşra Pekin ve Norm Ender'in uyuşturucu test sonucu...

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Hafsanur Sancaktutan, Şarkıcı Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Sinem Özenç Ünsal, Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre Öztürk, Ender Eroğlu (Norm Ender), Enes Güler hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Emir Can İğrek, Elif Büşra Pekin, Mert Demir ve Norm Ender'in de olduğu 11 kişi ifade verdikten sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.

Öte yandan ünlülerin test sonuçları da merak ediliyordu.



Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre; Mert Demir, Büşra Pekin ve Norm Ender'in uyuşturucu test sonucu negatif çıktı.