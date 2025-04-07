Mert Ramazan Demir'in asker tıraşı sosyal medyanın diline düştü! Kimi çok yakıştırdı kimi beğenmedi

Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Mert Ramazan Demir vatani görevini yerine getirmek için Hatay'a gitti. Dizideki oyunculuğu veAfra Saraçoğlu ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Demir asker tıraşı da oldu.

Mert Ramazan Demir asker tıraşı olur olmaz sosyal medyada paylaştığı fotoğraf gündem oldu.

Bedelli askerlik görevini Hatay - İskenderun'da yapacak olan Mert Ramazan Demir'in asker tıraşı sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi oyuncunun bu halini beğenirken kimi ise beğenmedi.

Sosyal medyada "Çok çirkin olmuş ağlıyorum" diyen de oldu "Bu hali de çok iyi", "Yakışıklı adam her hali iyi" diyen de...

Öte yandan Mert Ramazan Demir dizi ve film yapımcıları kadar reklamcıların da gözdesi oldu. Bir içecek markasının 2 yıl üst üste yüzü olan Demir, geçen yıl anlaştığı şampuan markasıyla da anlaşmasını yeniledi.