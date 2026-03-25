Mert Ramazan Demir'in son hali şaşırttı! Tam 20 kilo verdi

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Ferit Korhan' karakteri ile büyük beğeni toplayan Mert Ramazan Demir şimdilerde Show Tv'de yayınlanacak olan 'Delikanlı' dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni rolü için adeta bambaşka birine dönüşen Mert Ramazan Demir Nişantaşı'nda görüntülendi.

Demir, "Çok fit olmuşum değil mi? Çok zayıfladım, tam 20 kilo verdim. Çok spor yapıyorum yediğime, içtiğime dikkat ediyorum. Sizin gibi görenler şaşırıyor. Kilolarım boyumu da göstermiyordu, şimdi boyumun uzunluğu ortaya çıktı. Sizin de gözünüzden kaçmamış fark etmişsiniz" ifadelerini kullandı.

Mert Ramazan Demir'in son haline sosyal medyada; 'Sana ne olmuş?', 'Bir an tanıyamadım', 'Başka biri sanki' gibi yorumlar yapıldı.