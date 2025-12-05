MAGAZİN

Merve Ahu Sarı gözaltına alınmış! Beyaz TV'nin ekran yüzüydü... Spiker operasyonları peş peşe geldi

Televizyonda ekran yüzü olan spikerlere yönelik operasyon haberleri peş peşe geldi. Sabah saatlerinde ünlü spikerler Ela Rümeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Merve Acet gözaltına alınırken; yeni bir detay ortaya çıktı. Beyaz TV spikeri Merve Ahu Sarı'nın da geçtiğimiz hafta uyuşturucudan gözaltına alındığı, aynı gün serbest kaldığı öğrenildi.

Devrim Karadağ

Spikerlere yönelik operasyonlarda 'Merve Ahu Sarı' detayı ortaya çıktı. Beyaz TV'de spikerlik yapan Merve Ahu Sarı'nın geçtiğimiz hafta gözaltına alındığı, ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. İşte televizyon dünyasını sarsan spiker operasyonlarına ait tüm tüm detaylar...

ÜNLÜ SPİKERLER GÖZALTINDA

Ekranların ünlü spikerleri bugün gözaltına alındı. Show TV'den Ela Rümeysa Cebeci, Beyaz TV'den Hande Sarıoğlu ve eski Habertürk Spikeri Merve Acet uyuşturucu kullanma iddiası ile gözaltına alındı.

MERVE AHU SARI GÖZALTINA ALINMIŞ

Beyaz TV'de Doğru Yer Doğru Zaman programında spikerlik yapan Merve Ahu Sarı'nın da geçtiğimiz hafta uyuşturucudan gözaltına alındığı öğrenildi. Sarı'nın aynı gün içerisinde serbest bırakıldığı belirtildi.

Halk TV’de yer alan habere göre; bazı televizyon kanallarının üst düzey yöneticilerinin de aynı dosya kapsamında haklarında soruşturma olduğu öğrenildi.

