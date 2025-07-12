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Merve Boluğur Çeşme'de tatilde! Fahiş fiyatlar ona da soruldu...

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman adından söz ettiren Merve Boluğur şimdilerde Çeşme'de tatil yapıyor. Tatil karelerini peş peşe yayınlayan ünlü isim bölgedeki fahiş fiyatlar hakkında da konuştu.

Merve Boluğur Çeşme'de tatilde! Fahiş fiyatlar ona da soruldu...
Öznur Yaslı İkier

Kuzey Güney, Acemi Cadı, Küçük Sırlar ve İçimdeki Fırtına gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Merve Boluğur, bir süredir ekranlarda uzak yaşıyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen ünlü isim havaların ısınmasıyla tatile çıktı. Soluğu Çeşme Alaçatı'da alan Merve Boluğur tatilden karelerini de takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Merve Boluğur Çeşme de tatilde! Fahiş fiyatlar ona da soruldu... 1

Çeşme'de alışveriş yaparken görüntülenen ünlü isme tatil bölgelerindeki fahiş fiyatlar soruldu.

Merve Boluğur Çeşme de tatilde! Fahiş fiyatlar ona da soruldu... 2

Boluğur; ''Çalışan insanlarız, kolay para kazanmıyoruz. Harcarken de dikkatli harcamaya gayret ediyor. Herkes hakkını alsın istiyorum bu ülkede ama çok da ucuz diyemem.'' diye konuştu.

Merve Boluğur Çeşme de tatilde! Fahiş fiyatlar ona da soruldu... 3

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Merve Boluğur
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