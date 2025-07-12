Merve Boluğur Çeşme'de tatilde! Fahiş fiyatlar ona da soruldu...

Kuzey Güney, Acemi Cadı, Küçük Sırlar ve İçimdeki Fırtına gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Merve Boluğur, bir süredir ekranlarda uzak yaşıyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen ünlü isim havaların ısınmasıyla tatile çıktı. Soluğu Çeşme Alaçatı'da alan Merve Boluğur tatilden karelerini de takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Çeşme'de alışveriş yaparken görüntülenen ünlü isme tatil bölgelerindeki fahiş fiyatlar soruldu.

Boluğur; ''Çalışan insanlarız, kolay para kazanmıyoruz. Harcarken de dikkatli harcamaya gayret ediyor. Herkes hakkını alsın istiyorum bu ülkede ama çok da ucuz diyemem.'' diye konuştu.