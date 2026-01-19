Merve Boluğur'dan ilginç sözler: "Sabancı değilseniz..."

Uzun süredir ekranda olmayan ama paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen Merve Boluğur yine adından söz ettirdi.

Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Merve Boluğur, yeni bir paylaşımda bulundu.

Oyuncu sosyal medyada erkekleri hedef alarak şunları söyledi:

"Sabancı değilseniz kadınlar sizi paranız için kullanacaklar diye korkmayın lütfen. Mekanda bir kahve ısmarlayacaksınız diye kimse sizin o fil suratınızı tribinizi çekmez. Yazık sizinle ilişki yaşayıp bir de golddigger yaftası yiyen kadınlara."

2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile nikah masasına oturan Boluğur, 2017 yılında bu evliliğini sonlandırmıştı. Temmuz 2022'de ise sık sık 'Kocam' notunu düştüğü paylaşımlar yaptığı DJ Mert Aydın ile sürpriz bir şekilde nikâh masasına oturmuştu. Bu evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamayan isim 2 Ekim 2022'de Fuat Paşa Yalısı’nda dünyaevine girip, 23 Kasım 2022'de boşanmıştı.