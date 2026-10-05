Merve Özbey sahneden düştü, ayağı kırıldı! Sağlık durumu nasıl?

2 Ekim’de başlayan 8. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali'nin son gününde sahnede Merve Özbey vardı. Şarkıcının başına talihsiz bir kaza geldi.

Özbey şarkılarını söyleyip sahneden indiği sırada düştü. Yaşanan olayın ardından Merve Özbey’e ilk müdahale olay yerinde bulunan ekipler tarafından yapıldı. Ardından apar topar hastaneye götürülen Merve Özbey'in sağlık durumu merak edildi.

Merve Özbey bir açıklama yaparak "Konsere ara verdiğim sırada merdivenden düştüm. Şimdi İstanbul'a geldik kendi doktorumuza gidiyoruz, kol denmiş ama ayak maalesef. Olabildiğince hızlı aranıza dönmeye çalışacağım. Önümüzdeki konserlere yetişmeye çalışacağım" dedi.



Merve Özbey geçmiş olsun mesajları için hayranlarına da teşekkür etti.