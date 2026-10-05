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Ömür Usta 3. bölüm fragmanı izle: "Ben gerekirse onun için ömrümü veririm"

Ömür Usta’nın 3. bölüm fragmanı yayınlandı, yeni bölümden ilk görüntüler izleyiciyi duygulandırdı. Mete’nin annesi Ömür’e yönelik sert sözleri ve Ömür’ün gözyaşları dikkat çekerken, “Ben gerekirse onun için ömrümü veririm” sözleri fragmana damga vurdu. Nurgül Yeşilçay’ın performansı ise sosyal medyada övgü topladı.

Ömür Usta 3. bölüm fragmanı izle: "Ben gerekirse onun için ömrümü veririm"

NOW TV'nin yeni dizisi Ömür Usta 2. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri’nin yer aldığı dizinin 2. bölümünde Mete’nin büyük oyunu ortaya çıkarken Ömür’ün bütün çocuklarıyla sınandığı duygusal sahneler dikkat çekti.

Ömür Usta 3. bölüm fragmanı izle: "Ben gerekirse onun için ömrümü veririm" 1

Özellikle dizinin final sahnesinde Mete, annesini inkar ederken Ömür, oğluna tokat attı. Ömür’ün yaşadıkları karşısında oğluna isyanı izleyenleri duygulandırdı. Nurgül Yeşilçay'ın oyunculuğu sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Ömür Usta 3. bölüm fragmanı izle: "Ben gerekirse onun için ömrümü veririm" 2

Ömür Usta 3. bölüm fragmanı da yayınlandı. Dizinin fragmanı sonrası seyirciden "İyi gidiyor reytingleri artırır", "Daha 17 rakibi olmasa 1. sıraya yerleşmişti", "Etkileyici gidiyor tutmalı" yorumları yapıldı.
Ömür Usta 3. bölüm fragmanı izle: "Ben gerekirse onun için ömrümü veririm" 3

ÖMÜR USTA'NIN GÖZYAŞLARI

Ömür Usta 3. bölüm tanıtımında; Mete annesine ‘Hayatımı mahvettin’ diye bağırırken, Ömür ‘Utanıyorlar benden, beni yok sayıyorlar’ diyerek gözyaşlarına boğuluyor.
Ömür Usta 3. bölüm fragmanı izle: "Ben gerekirse onun için ömrümü veririm" 4

Tunç, Mete’yi ‘Sen nasıl bir sahtekarsın’ diyerek evden kovuyor. Nevra, Ömür’ü oğlu konusunda sert şekilde uyarırken Ömür’ün söylediği ‘Ben gerekirse onun için ömrümü veririm’ sözleri tanıtıma damga vuruyor.

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Nurgül Yeşilçay Ömür Usta dizisi
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