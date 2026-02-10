MAGAZİN

Metalin fenomen ismi Babymetal İstanbul'a geliyor

Dünyaca ünlü Japon metal grubu BABYMETAL, 1 Temmuz 2026’da Lifepark İstanbul’da sahne alıyor; J-pop enerjisini metalin sertliğiyle buluşturan efsane grup, dev prodüksiyon ve yüksek tempolu performansıyla İstanbul’da unutulmaz bir geceye imza atmaya hazırlanıyor.

Metalin fenomen ismi Babymetal İstanbul'a geliyor

Japon metal fenomeni BABYMETAL, 1 Temmuz 2026 Çarşamba akşamı Neo Events
organizasyonuyla Lifepark İstanbul’da sahne alıyor. Metalin gücünü yüksek enerjili
koreografiler ve kusursuz bir sahne prodüksiyonu ile birleştiren grup, İstanbul’da epik bir gece vadediyor.

Japonya’da doğan BABYMETAL , J-pop’un enerjisini metal rifflerle birleştirerek tüm
klişeleri paramparça etti. Vokalde SU-METAL, “scream & dance” yorumuyla
MOAMETAL ve MOMOMETAL’den oluşuyor. Kendi adlarını taşıyan Babymetal (2014)
albümüyle başlayan yolculuk, “Gimme Chocolate!!” ile küresel bir patlamaya
dönüştü. Aynı yıl Budokan Arena’yı tıklım tıklım doldurarak “en genç yaşta Budokan
dolduran grup” rekorunu kırdılar. 2016’da Wembley Arena’yı sold-out ederek tarihe
geçen ilk Japon metal grubu oldular.

Wembley Arena’da başrol performansıyla Birleşik Krallık’ta tarih yazan, Glastonbury’ye damga vuran ve Los Angeles The Forum’daki ilk ABD arena konseriyle
küresel çıkışını perçinleyen grup; METAL GALAXY albümüyle Billboard 200’de
3’üncülüğe, Top Rock Albums’ta ise Asyalı bir sanatçı için ilk kez 1 numaraya
yükselerek rekor kırdı. 2021’de Budokan’da gerçekleştirdikleri 10 konserlik seri ve
2023’te yayımlanan konsept albüm THE OTHER ONE, topluluğun sahne vizyonunu
daha da büyüttü; Avrupa'da Sabaton turnesi desteği ve Asya– Avustralya ayaklarıyla
dünya çapında kitlelerini genişlettiler.

Babymetal’in başarısı sadece müzikte değil; kültürel bir köprü kurmakta yatıyor. Alex
Terrible (Slaughter to Prevail) ile yaptıkları deathcore işbirliği, Electric Callboy ile
elektronik-dans füzyonu “RATATATA”, ve DragonForce gitaristleri ile sahnede
buluşturdukları power metal enerjisi…

Lifepark’ın doğal atmosferinde, dev prodüksiyon ve yüksek oktanlı bir setlist ile
BABYMETAL’i canlı izlemek için takvimleri işaretleyin. 1 Temmuz gecesi LifePark’ta yer alacak konserin biletleri Bubilet'te satılacak.

