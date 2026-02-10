Metalin fenomen ismi Babymetal İstanbul'a geliyor

Japon metal fenomeni BABYMETAL, 1 Temmuz 2026 Çarşamba akşamı Neo Events

organizasyonuyla Lifepark İstanbul’da sahne alıyor. Metalin gücünü yüksek enerjili

koreografiler ve kusursuz bir sahne prodüksiyonu ile birleştiren grup, İstanbul’da epik bir gece vadediyor.

Japonya’da doğan BABYMETAL , J-pop’un enerjisini metal rifflerle birleştirerek tüm

klişeleri paramparça etti. Vokalde SU-METAL, “scream & dance” yorumuyla

MOAMETAL ve MOMOMETAL’den oluşuyor. Kendi adlarını taşıyan Babymetal (2014)

albümüyle başlayan yolculuk, “Gimme Chocolate!!” ile küresel bir patlamaya

dönüştü. Aynı yıl Budokan Arena’yı tıklım tıklım doldurarak “en genç yaşta Budokan

dolduran grup” rekorunu kırdılar. 2016’da Wembley Arena’yı sold-out ederek tarihe

geçen ilk Japon metal grubu oldular.

Wembley Arena’da başrol performansıyla Birleşik Krallık’ta tarih yazan, Glastonbury’ye damga vuran ve Los Angeles The Forum’daki ilk ABD arena konseriyle

küresel çıkışını perçinleyen grup; METAL GALAXY albümüyle Billboard 200’de

3’üncülüğe, Top Rock Albums’ta ise Asyalı bir sanatçı için ilk kez 1 numaraya

yükselerek rekor kırdı. 2021’de Budokan’da gerçekleştirdikleri 10 konserlik seri ve

2023’te yayımlanan konsept albüm THE OTHER ONE, topluluğun sahne vizyonunu

daha da büyüttü; Avrupa'da Sabaton turnesi desteği ve Asya– Avustralya ayaklarıyla

dünya çapında kitlelerini genişlettiler.

Babymetal’in başarısı sadece müzikte değil; kültürel bir köprü kurmakta yatıyor. Alex

Terrible (Slaughter to Prevail) ile yaptıkları deathcore işbirliği, Electric Callboy ile

elektronik-dans füzyonu “RATATATA”, ve DragonForce gitaristleri ile sahnede

buluşturdukları power metal enerjisi…

Lifepark’ın doğal atmosferinde, dev prodüksiyon ve yüksek oktanlı bir setlist ile

BABYMETAL’i canlı izlemek için takvimleri işaretleyin. 1 Temmuz gecesi LifePark’ta yer alacak konserin biletleri Bubilet'te satılacak.