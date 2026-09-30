Metin Şentürk iyileşir iyileşmez Hakan Altun'a gitti! "Ölüm sizin dirinize yeter"

Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Metin Şentürk iyileşir iyileşmez soluğu Hakan Altun'un sahnesinde aldı.

Ankara’da Hakan Altun’un sahnesine konuk olan ve s ahneye çıkan Şentürk, “Işıkları kapatsın da şartları eşitlesin” diyerek görme engeli üzerinden yaptığı espriyle salondakileri güldürdü.

Birkaç gün önce ameliyat olduğunu söyleyen Şentürk, hakkında çıkan ölüm haberlerine de değindi.

İnternette “Metin Şentürk öldü mü?” şeklindeki haberleri gördüğünü anlatan sanatçı, “He, öldüm be. Ruhum size şarkı söylüyor” dedi.

Şentürk, sözlerini “Benim ölüm sizin dirinize yeter manyaklar” diyerek sürdürdü.

METİN ŞENTÜRK'E NE OLDU?

Metin Şentürk geçtiğimiz günlerde safra kesesinin alındığını açıklamıştı.