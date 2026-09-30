Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan’ın makyajsız hali mest etti

Oyunculuğuyla olduğu kadar tarzıyla da adından söz ettiren Sümeyye Aydoğan, bu kez doğal görünümüyle gündeme geldi. Yeraltı dizisiyle ekranda olan Aydoğan alışverişte görüntülendi.

Makyajsız olarak dikkat çeken genç oyuncunun sade görünümü sosyal medyada ilgi gördü.

Kamera karşısında genellikle profesyonel makyaj ve stil çalışmalarıyla gördüğümüz Aydoğan’ın makyajsız hali, daha doğal bir görünüm ortaya koydu. Oyuncunun sade hali, sosyal medyada kısa sürede magazin gündeminin konuşulan başlıkları arasına girdi.

Yeraltı'ndan Sultan karakteriyle adından söz ettiren Aydoğan'ın günlük hayatındaki sade tarzı, takipçilerinden de olumlu yorumlar aldı.



Sümeyye Aydoğan'a "Cildi parlıyor", "Bayıldım çok güzel görünüyor", "Sıfır sıfır sıfır makyajla, teninde kapatıcı bile yok ama o muazzam cildi" yorumları yağdı.