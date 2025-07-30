MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Metin Şentürk'ün zor günleri! Kanserle mücadele eden kardeşi için dua istedi

Metin Şentürk yaptığı paylaşımla takipçilerini üzdü. Zor günler geçiren Metin Şentürk kardeşinin kanserle mücadele ettiğini anlatarak dua istedi.

Metin Şentürk'ün zor günleri! Kanserle mücadele eden kardeşi için dua istedi
Kubra Akalın

Şarkıcı Metin Şentürk ve ailesi zor günler geçiriyor. Metin Şentürk, sosyal medya hesabından yayımladığı video ile takipçilerini duygulandırdı.

Kardeşinin kanser tedavisi gördüğünü ilk defa açıklayan Şentürk takipçilerine içini döküp dua istedi.

Metin Şentürk ün zor günleri! Kanserle mücadele eden kardeşi için dua istedi 1

Şentürk, "Duanın gücüne inanan biri olarak kardeşim için dualarınızı bekliyorum dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. dedi.

Metin Şentürk ün zor günleri! Kanserle mücadele eden kardeşi için dua istedi 2

''HASTANEDEYİZ ACILARI YOĞUN''

Şentürk, duygulandıran paylaşımında; "Hayat bazen hepimizi farklı acılarla sınayabiliyor. 11 aydır kardeşimle amansız kanser hastalığıyla büyük bir mücadele göstererek savaştık. Ancak şimdi hastanedeyiz, acıları yoğun. Kardeşimi bu acılardan duanın gücünün de kurtaracağına çok inananlardanım. Hepinizden acısının dinmesi için dua bekliyorum. Allah dualarınızı kabul etsin. Allah hepinizden razı olsun.'' ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MasterChef'in çok konuşulan ismi! Yaşı gündemde MasterChef'in çok konuşulan ismi! Yaşı gündemde
Herkes 2 sezonu beklerken bombayı patlattılar!Herkes 2 sezonu beklerken bombayı patlattılar!

Anahtar Kelimeler:
Metin Şentürk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ÖTV'siz sıfır yerli araç fırsatı! Meclis'e sunuldu

ÖTV'siz sıfır yerli araç fırsatı! Meclis'e sunuldu

8.8 büyüklüğünde deprem! İlk tsunami dalgası kıyıya ulaştı

8.8 büyüklüğünde deprem! İlk tsunami dalgası kıyıya ulaştı

Koç ve Ülker arasında imzalar atıldı! Dev anlaşma KAP’a bildirildi

Koç ve Ülker arasında imzalar atıldı! Dev anlaşma KAP’a bildirildi

Osimhen haberini alınca antrenman çıkmadı! Yıldız ayrılmak istiyor...

Osimhen haberini alınca antrenman çıkmadı! Yıldız ayrılmak istiyor...

Rusya'daki deprem anını paylaşıp Türkiye ile kıyasladı! Gündem oldu

Rusya'daki deprem anını paylaşıp Türkiye ile kıyasladı! Gündem oldu

1952'den bu yana ilk yaşandı! Rusya'da 8,8'lik depremden Türkiye nasıl etkilenecek? Uzman isimlerden uyarı geldi

1952'den bu yana ilk yaşandı! Rusya'da 8,8'lik depremden Türkiye nasıl etkilenecek? Uzman isimlerden uyarı geldi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.