Metin Şentürk'ün zor günleri! Kanserle mücadele eden kardeşi için dua istedi

Şarkıcı Metin Şentürk ve ailesi zor günler geçiriyor. Metin Şentürk, sosyal medya hesabından yayımladığı video ile takipçilerini duygulandırdı.

Kardeşinin kanser tedavisi gördüğünü ilk defa açıklayan Şentürk takipçilerine içini döküp dua istedi.

Şentürk, "Duanın gücüne inanan biri olarak kardeşim için dualarınızı bekliyorum dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. dedi.

''HASTANEDEYİZ ACILARI YOĞUN''

Şentürk, duygulandıran paylaşımında; "Hayat bazen hepimizi farklı acılarla sınayabiliyor. 11 aydır kardeşimle amansız kanser hastalığıyla büyük bir mücadele göstererek savaştık. Ancak şimdi hastanedeyiz, acıları yoğun. Kardeşimi bu acılardan duanın gücünün de kurtaracağına çok inananlardanım. Hepinizden acısının dinmesi için dua bekliyorum. Allah dualarınızı kabul etsin. Allah hepinizden razı olsun.'' ifadelerini kullandı.