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Meydanlarda kilo kontrolü uygulaması başladı! Demet Akalın tepki gösterdi! 'Son verin'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilde eş zamanlı başlatılan program ile boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri gerçekleştireceğini duyurmuştu. Bakan Memişoğlu'nun duyurduğu uygulama meydanlarda başladı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın bu uygulamaya tepki gösterdi.

Meydanlarda kilo kontrolü uygulaması başladı! Demet Akalın tepki gösterdi! 'Son verin'
Öznur Yaslı İkier

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz günlerde 81 ilde eş zamanlı başlatılan yeni program kapsamında sağlık personelinin, vatandaşların yoğun bulunduğu meydanlarda, kamusal alanlarda ve etkinlik noktalarında boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri yapacağını açıklamıştı.

Memişoğlu, fazla kilolu bireylerin tespit edilerek Sağlıklı Hayat Merkezleri ile Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirileceğini, bu sayede kişilere diyetisyenler aracılığıyla beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti sunulacağını belirtmişti.

TEPKİ GÖSTERDİ

Bakan Memişoğlu'nun duyurduğu uygulama birçok bölgede başladı. Meydanlardaki kilo kontrolü uygulamasına ise ünlü şarkıcı Demet Akalın tepki gösterdi.

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'SAÇMA UYGULAMAYA SON VERİN'

Akalın; “Gecen bir süre zarfında aşırı kilo almıştım. Çekinip havluların arkasına saklanıyordum plajlarda! Rica ediyorum bu saçma uygulamaya son verin, herkesin içinde sen şişmansın demek gerçekten onur kırıcı.“ ifadelerini kullandı.

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Demet Akalın Sağlık Bakanı
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