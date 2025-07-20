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Michael Jackson’ın kızı Paris Jackson sevgilisine üstsüz poz verdi!

Michael Jackson’ın kızı Paris Jackson, Kaliforniya’da nişanlısıyla tatil yaparken üstsüz pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

Michael Jackson’ın kızı Paris Jackson sevgilisine üstsüz poz verdi!
Kubra Akalın

Michael Jackson’ın kızı Paris Jackson, Cuma günü Kaliforniya’da nişanlısı Justin Long ile tatilin keyfini çıkardı. 27 yaşındaki model, yapımcı Justin ile birlikte güneşin tadını çıkarırken ve suya girerken oldukça rahat görünüyordu.

Paris, ip salıncağıyla suya atladığı anın ardından sadece siyah bikini altıyla göle doğru dalgın bakışlar atarken üstsüz poz verdi.

Michael Jackson’ın kızı Paris Jackson sevgilisine üstsüz poz verdi! 1

Bir diğer karede ise iki yıllık ilişkilerinin ardından aralık ayında nişanlandığı partneriyle selfie çekerken gülümsüyordu.

Michael Jackson’ın kızı Paris Jackson sevgilisine üstsüz poz verdi! 2

Paris, Instagram hikâyelerinden birine "Evim güzel Kaliforniya" notunu düşerek, çocukluğunu geçirdiği ve babası Michael Jackson’ın efsanevi Neverland çiftliğine gönderme yaptı.

Michael Jackson’ın kızı Paris Jackson sevgilisine üstsüz poz verdi! 3

Öte yandan Paris’in geçen ay babasının ölüm yıl dönümünde sahne aldığı için bazı hayranlardan gelen eleştirilere yanıt vermesi de gündemdeydi.

Michael Jackson’ın kızı Paris Jackson sevgilisine üstsüz poz verdi! 4
Michael Jackson'ın ölüm yıldönümünde Paris'in performans sergilemesi çok eleştirildi. "Sanırım insanlar yine sinirli" diyen Paris Jackson "Sanırım bu insanlara açıklamam gereken şey şu: Eğer baş sanatçı sen değilsen, hangi tarihte sahne alacağını sen seçemezsin" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Paris Jackson Michael Jackson
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