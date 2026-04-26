'Midemi aldırdım' deyince yanlış anlaşıldı! "Çok aç kaldım"

Bergüzar Korel’in kısa sürede verdiği kilolar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ünlü oyuncunun 4 ayda 20 kilo vermesine dair yaptığı esprili açıklama ise yanlış anlaşıldı. Korel, zayıflama sürecini tüm detaylarıyla anlatarak merak edilen sorulara netlik getirdi. Peki Bergüzar Korel nasıl kilo verdi?

Sözleri gerçek sanılan Bergüzar Korel, “Midemi aldırmadım, ironi yaptım” diyerek açıklama yaptı.

İğneyle de zayıflayabilirdim, bu kimseyi ilgilendirmez." diyen oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"İğneyle zayıflamadım ama bunu düşündüm. Benim ciddi bir yeme bozukluğum vardı. Duygusal yeme bozukluğu olduğunu anladım. 25-30 kilo aldım, verdim. Açlıktan ağladığım zamanlar oldu. Saat 3’te yemeği bitiriyordum; sosyal hayatım kalmamıştı."



Bergüzar Korel bu sürece dair "Çok spor yaptım, çok aç kaldım" dedi.