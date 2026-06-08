MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Uzak Şehir bu akşam var mı, yok mu? Uzak Şehir yeni bölüm neden yayınlanmıyor?

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir, geçtiğimiz hafta yayınlanan sezon finalinin ardından ekranlara ara verdi. Dizinin sıkı takipçileri “Uzak Şehir bu akşam var mı, neden yok?” sorusunun yanıtını araştırdı. Kanal D Yayın akışı merak edildi.

Uzak Şehir bu akşam var mı, yok mu? Uzak Şehir yeni bölüm neden yayınlanmıyor?

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir’in izleyicileri, “Uzak Şehir bu akşam var mı, neden yok?” sorusuna yanıt arıyor.

Kanal D’nin 7 Haziran 2026 yayın akışına göre Uzak Şehir’in tekrar bölümü ekrana gelecek.

UZAK ŞEHİR NEDEN YOK?

Başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı Uzak Şehir, geçtiğimiz hafta yayınlanan sezon finali bölümüyle ekran macerasına kısa bir ara verdi. Dizinin yeni bölümü bu akşam yayın akışında yer almadı.

Uzak Şehir bu akşam var mı, yok mu? Uzak Şehir yeni bölüm neden yayınlanmıyor? 1

Sezon boyunca reytinglerde dikkat çeken başarılara imza atan Uzak Şehir, dramatik hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sosyal medyada da gündem olmuştu. Final sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizide vedalar da yaşandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sezon finalinde vuruldu! Hemen yeni dizi ile anlaştı Sezon finalinde vuruldu! Hemen yeni dizi ile anlaştı

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zirvenin adı değişti! Fenomen dizi gölgede kaldıZirvenin adı değişti! Fenomen dizi gölgede kaldı
Takıntılı olduğunu itiraf etti! Setten eve gelir gelmez...Takıntılı olduğunu itiraf etti! Setten eve gelir gelmez...

Anahtar Kelimeler:
Uzak Şehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'in dört bir yanında sirenler çalıyor! İran'dan sonra Husiler de saldırdı

İsrail'in dört bir yanında sirenler çalıyor! İran'dan sonra Husiler de saldırdı

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı! Kazanan isimler belli oldu

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı! Kazanan isimler belli oldu

CANLI - Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi

CANLI - Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi

Survivor'dan elenen isim üzdü! "Teşhisi konulamayan bir hastalıkla..."

Survivor'dan elenen isim üzdü! "Teşhisi konulamayan bir hastalıkla..."

Vergide yeni sistem geliyor: 'Sonrası yerine öncesi'

Vergide yeni sistem geliyor: 'Sonrası yerine öncesi'

Petrol yükseldi, altın düştü: Orta Doğu'da tansiyon yükseldi

Petrol yükseldi, altın düştü: Orta Doğu'da tansiyon yükseldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.