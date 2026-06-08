Uzak Şehir bu akşam var mı, yok mu? Uzak Şehir yeni bölüm neden yayınlanmıyor?

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir’in izleyicileri, “Uzak Şehir bu akşam var mı, neden yok?” sorusuna yanıt arıyor.

Kanal D’nin 7 Haziran 2026 yayın akışına göre Uzak Şehir’in tekrar bölümü ekrana gelecek.

UZAK ŞEHİR NEDEN YOK?

Başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı Uzak Şehir, geçtiğimiz hafta yayınlanan sezon finali bölümüyle ekran macerasına kısa bir ara verdi. Dizinin yeni bölümü bu akşam yayın akışında yer almadı.

Sezon boyunca reytinglerde dikkat çeken başarılara imza atan Uzak Şehir, dramatik hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sosyal medyada da gündem olmuştu. Final sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizide vedalar da yaşandı.