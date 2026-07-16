Midyeci Ahmet evlilik için ilan verdi! Şart yok, sözleşme yok! Kriterlerini tek tek saydı

Sosyal medyada paylaştığı video ve gönderilerle sık sık adından söz ettiren Midyeci Ahmet, bu kez özel hayatına dair dikkat çeken bir video paylaştı.

Uzun süre önce boşandığını dile getiren Midyeci Ahmet, evlilik konusunda oldukça ciddi olduğunu vurgulayarak taliplerini sosyal medya üzerinden kendisine ulaşmaya davet etti.

Kadınlarla tanışmak için flört uygulamalarını ya da gece kulüplerini tercih eden biri olmadığını dile getiren Midyeci Ahmet kriterlerini de tek tek sıraladı.

KRİTERLERİNİ TEK TEK SIRALADI

Burç uyumuna önem verdiğini söyleyen ünlü isim, Akrep, Koç, Yay veya Terazi burçlarından biri olmasının kendisi için avantaj olduğunu dile getirdi. Bunun yanı sıra midyeyi, kokoreci, hayvanları ve köy hayatını sevmesini istediğini söyleyen Midyeci Ahmet, evlilik sözleşmesi gibi katı kurallara sıcak bakmadığını da söyledi.

Aile kurmayı ve çocuk sahibi olmayı isteyen biriyle tanışmak istediğini belirten işletmeci, birlikte gezebileceği, yemek yemeyi ve insanlara ikram etmeyi seven, temiz ve doğal bir karaktere sahip bir eş hayal ettiğini anlattı.

'Bende katı kurallar ya da sözleşme yok. Normal, temiz bir insanla evlenmek istiyorum. Daha 46 yaşındayım ve aile hayatı istiyorum.' diyen Midyeci Ahmet'in bu samimi çağrısı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.