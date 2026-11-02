Murat Boz’un fondan battığı iddia edildi! Hemen yanıt geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturmasında ara ödemeler geçtiğimiz günlerde başladı. Soruşturmaya dair gelişmeler devam ederken Murat Boz'a dair bir iddia X'te paylaşıldı.

Bir hesap "Ünlü şarkıcı Murat Boz’un fon ve hisselerden battığı söyleniyor. Bu sebeple yatırım danışmanını değiştirdi" iddiasında bulundu.

Şarkıcı Murat Boz ise bu iddiaya sessiz kalmadı ve "Hadi ya? Benim niye haberim yok" diyerek tepkisini gösterdi.

Boz daha sonra ise "Milletin canı burnunda dedikodudan uzak durmak lazım" diyerek iddiaları yalanladı.