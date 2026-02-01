Mika Raun Can'dan uyuşturucu itirafı! Erkek arkadaşı da gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Can, “uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCILIKTA UYUŞTURUCU İTİRAFI

Savcılığa verdiği ifadede aylık gelirinin 300 bin TL olduğunu söyleyen Mika Raun Can, yaklaşık 20 gün önce Amsterdam’da bulunduğunu ve uyuşturucu madde kullandığını itiraf etti. Can, “Erkek arkadaşım Batuhan Can da aynı kekten yedi. Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım” dedi.

ERKEK ARKADAŞI DA GÖZALTINA ALINDI

Bu gelişme sonrası Can'ın erkek arkadaşı Batuhan da gözaltına alındı.