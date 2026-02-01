MAGAZİN

Mika Raun Can'dan uyuşturucu itirafı! Erkek arkadaşı da gözaltına alındı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Mika Raun Can savcılıktaki ifadesinde Amsterdam'da erkek arkadaşıyla birlikte uyuşturucu kullandığını ifade etmişti. Bu gelişme sonrasında polis ekipleri harekete geçti. Can'ın erkek arkadaşı da gözaltına alındı.

Çiğdem Sevinç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Can, “uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mika Raun Can dan uyuşturucu itirafı! Erkek arkadaşı da gözaltına alındı 1

SAVCILIKTA UYUŞTURUCU İTİRAFI

Savcılığa verdiği ifadede aylık gelirinin 300 bin TL olduğunu söyleyen Mika Raun Can, yaklaşık 20 gün önce Amsterdam’da bulunduğunu ve uyuşturucu madde kullandığını itiraf etti. Can, “Erkek arkadaşım Batuhan Can da aynı kekten yedi. Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım” dedi.

Mika Raun Can dan uyuşturucu itirafı! Erkek arkadaşı da gözaltına alındı 2

ERKEK ARKADAŞI DA GÖZALTINA ALINDI

Bu gelişme sonrası Can'ın erkek arkadaşı Batuhan da gözaltına alındı.

