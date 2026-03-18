Berk Oktay'dan 15 sene sonra gelen Arka Sokaklar itirafı! Sahne bitince hamama göndermişler

Sevilen oyuncu Berk Oktay, Aslı Şafak’ın sunduğu İşin Aslı programına konuk oldu.

Oktay, 15 yıl önce rol aldığı Arka Sokaklar dizisinde rolü gereği kanalizasyona girdiğini ve çekimleri kendisinin yaptığını açıkladı.

KANALİZASYON SAHNESİ HATIRALANDI

Berk Oktay, “Arka Sokaklar’ı çekiyoruz yıllar önce. Kanalizasyon sahnesi vardı ve zaten inecek olan karakter bendim. Kameraman arkadaşlarımın pislenmemesi için sahneyi ben çektim” diyerek o dönemi anlattı.

Çekimlerin ardından ise Oktay, hamama gönderildiğini belirtti.