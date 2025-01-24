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  4. Milano tatilinden paylaştı! Fatih Ürek'e tepki yağdı! Hemen sildi...

Milano tatilinden paylaştı! Fatih Ürek'e tepki yağdı! Hemen sildi...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.01.2025 09:38
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangın faciaya dönüştü ve 78 kişi hayatını kaybetti. Yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildi. Ünlü isimler faciaya dair mesajlar yayınlarken Fatih Ürek'ten şaşırtan bir paylaşım geldi. Milano tatilinden fotoğraf yayınlayan ünlü isme sosyal medyada tepki yağdı.

Milano tatilinden paylaştı! Fatih Ürek'e tepki yağdı! Hemen sildi...

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya’da Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangın faciaya dönüştü.

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Yarıyıl tatili nedeni ile yüzde 90 oranında dolu olan otelde 78 kişi hayatını kaybetti. Tüm Türkiye yaşanan facianın etkisindeyken Fatih Ürek'ten şaşırtan bir paylaşım geldi.

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TEPKİ ÇEKTİ

Fatih Ürek, tatile gittiği İtalya'nın Milano kentinde 'One Love Story' şarkısı eşliğinde şömine fotoğrafı yayınladı. Ürek bu paylaşımının ardından sosyal medyada 'şaka mı bu?', 'şaşırmış olmalı' gibi tepkilerle karşılaştı.

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Fatih Ürek tepkilerin hedefi olduğu bu paylaşımı ise kısa sürede sildi.

Anahtar Kelimeler:
Fatih Ürek
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