Milano tatilinden paylaştı! Fatih Ürek'e tepki yağdı! Hemen sildi...

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya’da Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangın faciaya dönüştü.

Yarıyıl tatili nedeni ile yüzde 90 oranında dolu olan otelde 78 kişi hayatını kaybetti. Tüm Türkiye yaşanan facianın etkisindeyken Fatih Ürek'ten şaşırtan bir paylaşım geldi.

TEPKİ ÇEKTİ

Fatih Ürek, tatile gittiği İtalya'nın Milano kentinde 'One Love Story' şarkısı eşliğinde şömine fotoğrafı yayınladı. Ürek bu paylaşımının ardından sosyal medyada 'şaka mı bu?', 'şaşırmış olmalı' gibi tepkilerle karşılaştı.

Fatih Ürek tepkilerin hedefi olduğu bu paylaşımı ise kısa sürede sildi.