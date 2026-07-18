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Ünlü türkücü Yavuz Bingöl zor günler geçiriyor! Konserini iptal etti! Acil ameliyat olacak

Yavuz Bingöl, sağlık sorunları nedeniyle Malatya konserini iptal etti. Ünlü sanatçı, acil ameliyat olacağını açıkladı.

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl zor günler geçiriyor! Konserini iptal etti! Acil ameliyat olacak
Öznur Yaslı İkier

Yavuz Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. Şarkıcı, Malatya'da vereceği konseri sağlık sorunları nedeniyle iptal ettiğini ve acil bir ameliyata alınacağını açıkladı.

"ACİL AMELİYAT OLMAM GEREKİYOR"
61 yaşındaki sanatçı, yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı: ''Sevgili Malatyalı hemşehrilerim, sağlık nedenlerimden dolayı yarınki konsere katılamıyorum.

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl zor günler geçiriyor! Konserini iptal etti! Acil ameliyat olacak 1

İnşallah başka bir sefere telafi edeceğiz. Pazartesi günü acil ameliyat olmam gerekiyor; doktorum uçağa binmeme izin vermedi. Önümüzdeki aylarda tekrar görüşmek üzere.''

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl zor günler geçiriyor! Konserini iptal etti! Acil ameliyat olacak 2

Yavuz Bingöl'ün videosuna; 'çok geçmiş olsun', 'artık bırak sahne işlerini', 'Allah şifa versin' gibi yorumlar yapıldı.

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Yavuz Bingöl
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