Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oluyor! Müjdeyi böyle duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir forması giyen Bertuğ Özgür Yıldırım, mart ayında Portekizli model Oriana Correia Gomis ile nikâh masasına oturmuştu.

Çiftten müjdeli haber geldi. Milli futbolcu baba olacağını duyurdu.

Bertuğ Özgür Yıldırım mutluluğunu, "Bazen en büyük mutluluklar, en sessiz zamanlarda gelir. Ve insanın kurduğu en güzel takım, ailesidir" ifadeleriyle paylaştı.

Milli futbolcunun eşinin, bir dönem Galatasaray forması giyen Fransız golcü Bafétimbi Gomis'in akrabası olduğu öğrenilmişti.

Öte yandan, geçtiğimiz nisan ayında nikâh fotoğraflarını sosyal medya hesabından silerek kafaları karıştıran Bertuğ Özgür Yıldırım, "Evliliklerinde kriz mi var?" sorusunu akıllara getirmişti.