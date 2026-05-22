Eşref Rüya'nın Çiğdem'i Büşra Develi Cannes'ı salladı! 'Asil ve güzel'

"Fi", "Tatlı Küçük Yalancılar" gibi projelerle tanınan ve son olarak "Eşref Rüya" dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Büşra Develi, Cannes Film Festivali'nde ortaya çıktı.

Siyah beyaz puantiyeli elbisesiyle festivale katılan ünlü oyuncu saçı, makyajı ve abartısız görünümüyle takipçilerinden tam not aldı.

Büşra Develi'nin Cannes pozları için sosyal medyada; 'Asil ve güzel', 'Çok asil', 'Zarafet akıyor', 'Çok güzel görünüyor', 'Muhteşem görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.

BÜŞRA DEVELİ KİMDİR?

Büşra Develi 25 Ağustos 1993 tarihinde İzmit'te doğdu. Aslen Bayburtlu olan Develi, Gölcük'te doğdu. İlköğrenimin ardından ailesiyle birlikte Antalya'ya taşındı.

Daha sonra hedefleri doğrultusunda tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim almak için İstanbul'a taşındı.

Üniversite ve yetenek sınavlarından başarıyla geçerek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümünde okumaya hak kazandı.

Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Selin karakterine ve Tatlı İntikam'da Rüzgar karakterine hayat verdi.

Büşra Develi, dizi projelerinin yanı sıra Mu Tunç'un yönettiği Arada adlı sinema filminde başrol olarak yer aldı.