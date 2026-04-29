Sevdiğim Sensin ne zaman? Sevdiğim Sensin 11. bölüm fotoğrafları

Sevdiğim Sensin 29 Nisan Perşembe 20.00’de ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümüne saatler kala fotoğrafları da yayınlandı. Fanlardan özellikle Nilüfer ve Civan'a beğen yağdı.

Sevdiğim Sensin ne zaman? Sevdiğim Sensin 11. bölüm fotoğrafları

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı Sevdiğim Sensin dizisi perşembe günlerinin fenomeni haline geldi. Sevdiğim Sensin 11. bölüm 9 Nisan Perşembe 20.00’de yeni bölümüyle ekranda olacak.

Fragmanda Civan'ın vurulması yürekleri ağza getirirken aşk itirafları da dikkat çekti. Özellikle Civan ve Nilüfer'in romantik anları X'te konuşuldu. Yeni bölüme saatler kala diziden fotoğraflar da yayınlandı.

Sevdiğim Sensin ne zaman? Sevdiğim Sensin 11. bölüm fotoğrafları 1

Civan ve Nilüfer sosyal medyada neredeyse başrol çiftin önüne geçti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Öpüşme sahnesi yayınlanmadan olay oldu! Öpüşme sahnesi yayınlanmadan olay oldu!

SEVDİĞİM SENSİN 11. BÖLÜM ÖZETİ

karanlık saldırının ardından Civan yaşam savaşı verirken, diğerleri kurtulur. Yaşanan bu hadise, Nilüfer’in Civan’a karşı hislerini sorgulamasına neden olurken; Erkan ve Dicle’nin kaderi de bir kez daha birbirine kilitlenir.

Öte yandan Aldur ailesi, sadece saldırıyla değil, geçmişin gölgeleriyle de sarsılır. Fikret’i durduran büyük sır, ona geldiği noktada Erkan’ı yok etmesi değil, kazanması gerektiğini gösterir. Ancak yaşananlardan sonra bu hiç de kolay değildir.

Sevdiğim Sensin ne zaman? Sevdiğim Sensin 11. bölüm fotoğrafları 2

Esat ise ailesinin başına gelenler nedeniyle Fikret’le yüzleşir. İnci, geçmişteki sır yüzünden ailesi Fikret’le her karşı karşıya geldiğinde gerilir. Bununla birlikte öğrendiği başka bir bilgiyle, özellikle Fatoş’a karşı harekete geçer.

Diğer yandan Aldur ailesi, medyanın acımasız sorularıyla karşı karşıya kalır. Olaylar farklı yönlere çekilir. Bu durum, Dicle’nin yeni bir karar almasına neden olur. Kalbinin en derininde bu kararı uygulamak için harekete geçer ve bunu Erkan’dan gizler. Sevdiği adamı mutlu etmek için bu kararı almış olsa da Erkan gerçeği öğrenir ve büyük bir acı yaşar.

Sevdiğim Sensin ne zaman? Sevdiğim Sensin 11. bölüm fotoğrafları 3

İnci ise Dicle’ye karşı başka planların peşindedir. Esat’la evlilik yıl dönümleri için düzenlediği yemeğe herkesi davet eder. Görünen amacı, çevreye karşı imajını düzeltmektir. Ancak bu yemeğin merkezinde, herkesten gizlediği ve Dicle’ye haddini bildirmek için kurduğu büyük bir oyun vardır. Ne var ki bu oyun her şeyi alt üst eder ve Erkan’ı büyük bir itirafın eşiğine getirir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüzüne sürdüğü şey şoke etti! Dalga konusu olunca... Yüzüne sürdüğü şey şoke etti! Dalga konusu olunca...
"Yarışmayı bıraktım" deyip Nagihan'ı ifşa etti! Olay iddialar"Yarışmayı bıraktım" deyip Nagihan'ı ifşa etti! Olay iddialar

