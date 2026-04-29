Sarp Apak'ın itirafı sosyal medyayı salladı! Bir yıl boyunca bunu yapmış: 'Ayak resmi olsa...'

Avrupa Yakası, Kavak Yelleri, Yalan Dünya, Jet Sosyete ve Kaderimin Oyunu gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Sarp Apak sosyal medyadaki bir itirafıyla gündeme geldi.

Yıllardır kusursuz ve genç görünen cildiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü isim, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda herkesi kahkahaya boğan topuk kremi itirafıyla adından söz ettirdi.

Alper Kul’un “Tüm kozmetik ihtiyaçlarını 50 TL’lik topuk kremiyle hallediyormuşsun. Eline, yüzüne, koluna, bacağına her yerine sürüyormuşsun. Güzelliğini buna mı borçlusun?” sözleri üzerine Apak, konunun aslını anlattı. “Bengi’nin evde bir kremi vardı, ben de onu yüzüme sürmeye başladım. Setlerde çok makyaj yapılıyordu, iyi geldiğini düşündüm ve kullanmaya devam ettim. Yaklaşık bir yıl boyunca sürdüm” dedi.

Ancak işin aslı sonradan ortaya çıktı. Oyuncu, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle anlattı: “Bir gün Bengi ‘Bu bitmiş’ dedi. Sonra ‘Bu ne biliyor musun?’ diye sordu. Ben de bilmiyorum dedim. ‘Bu benim topuk kremim’ dedi.”

Sarp Apak bu ilginç deneyimini; “44 yaşındayım, bir buluşa imza atmış olabilirim. Cildimde hiç çatlak yok!” diye anlattı. Apak, “Garibanlığın bir yırtıcılığı vardır; uygun kremlere şans verin” diyerek bir kez daha güldürdü.