Milli voleybolcu Hande Baladın imaj tazeledi! Son hali çok beğenildi

Sultanlar Ligi'ni 3. sırada bitiren Eczacıbaşı geçtiğimiz günlerde 6 oyuncusuna birden veda etti. Bu isimlerden biride Hande Baladın oldu.

15 yıldır Eczacıbaşı forması giyen Hande Baladın, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Baladın, 2025/26 sezonu için Fenerbahçe Medicana ile anlaştı.

Yeni sezon öncesi imaj tazeleyen Hande Baladın son halini de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

YORUM YAĞDI

Saçlarına ışıltı attıran Hande Baladın'ın yeni görüntüsü takipçilerinden tam not aldı. Ünlü isme sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'çok güzel', 'çok yakışmış' gibi yorumlar yapıldı.