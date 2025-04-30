MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Milli voleybolcu Hande Baladın imaj tazeledi! Son hali çok beğenildi

15 yıldır Eczacıbaşı forması giyen, şimdilerde Fenerbahçe ile anlaşmaya varan başarılı voleybolcu Hande Baladın yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Hande Baladın'ın son hali takipçilerinden tam not aldı.

Milli voleybolcu Hande Baladın imaj tazeledi! Son hali çok beğenildi
Öznur Yaslı İkier

Sultanlar Ligi'ni 3. sırada bitiren Eczacıbaşı geçtiğimiz günlerde 6 oyuncusuna birden veda etti. Bu isimlerden biride Hande Baladın oldu.

15 yıldır Eczacıbaşı forması giyen Hande Baladın, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Baladın, 2025/26 sezonu için Fenerbahçe Medicana ile anlaştı.

HANDE 1

Yeni sezon öncesi imaj tazeleyen Hande Baladın son halini de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

hande 2

YORUM YAĞDI

Saçlarına ışıltı attıran Hande Baladın'ın yeni görüntüsü takipçilerinden tam not aldı. Ünlü isme sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'çok güzel', 'çok yakışmış' gibi yorumlar yapıldı.

HANDE 4

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Senin gibiler yüzünden kocamız elden gidiyor" mesajı! Seks yanıtı"Senin gibiler yüzünden kocamız elden gidiyor" mesajı! Seks yanıtı
İddianamede yeni detaylar! Ünlü oyuncuların da adı geçiyor İddianamede yeni detaylar! Ünlü oyuncuların da adı geçiyor

Anahtar Kelimeler:
Hande Baladın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Ne borsa ne konut ne arsa' diyerek... Mert Başaran'dan 'panik' uyarısı

'Ne borsa ne konut ne arsa' diyerek... Mert Başaran'dan 'panik' uyarısı

Yenidoğan Çetesi davasında 10 sanık için tahliye kararı

Yenidoğan Çetesi davasında 10 sanık için tahliye kararı

Avrupa tarihinde görülmemiş artış! Elektrik fiyatları bir günde yüzde 450 zamlandı

Avrupa tarihinde görülmemiş artış! Elektrik fiyatları bir günde yüzde 450 zamlandı

İSKİ, İSFALT ve KİPTAŞ savcılık radarında! İhale dosyaları istendi

İSKİ, İSFALT ve KİPTAŞ savcılık radarında! İhale dosyaları istendi

CHP lideri kendi açıkladı, avukatın özrünü kabul etmedi

CHP lideri kendi açıkladı, avukatın özrünü kabul etmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Destekler artırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Destekler artırıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.