Millie Bobby Brown Hollywood’u bırakıp çiftlik hayatını seçti

Netflix tarihinin en çok izlenen yapımı olmaya hazırlanan Stranger Things, yılbaşı gecesi yayınlanacak final bölümüyle ekranlara veda ediyor. Sinema salonlarında da gösterime girecek iki saatlik dev final, dizinin yıldızı Millie Bobby Brown için de bambaşka bir dönemin kapısını aralıyor.

Henüz 11 yaşındayken Stranger Things'te Eleven karakteriyle dünya çapında şöhrete kavuşan Millie Bobby Brown, bugün evli, bir çocuk annesi ve yaklaşık 40 milyon sterlinlik bir iş imparatorluğunu yöneten genç bir girişimci. Ancak ünlü oyuncu, dizinin bitişini Hollywood tarzı görkemli bir partiyle değil; ABD’nin Georgia eyaletindeki çiftliğinde, kurtardığı hayvanlarla çevrili sakin bir yaşamla karşılamayı tercih ediyor.

"HUZURU SEÇTİ"

Hollywood’un en çok aranan genç yıldızlarından biri olmasına rağmen Millie’nin gözlerden uzak bir hayat sürmesi dikkat çekiyor.

Onu yakından tanıyanlara göre bunun nedeni, çocuk yaşta şöhretle tanışması ve yıllarca süren yoğun sosyal medya baskısı. Yakın çevresi, Millie’nin spot ışıkları altında büyümenin bedelini fazlasıyla ödediğini ve artık huzuru seçtiğini söylüyor.