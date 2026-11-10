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Uzak Şehir 72. bölüm reytingleri uçtu! "Yeni gelmedik geri geldik"

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın rol aldığı Uzak Şehir, 9 Kasım akşamı yayınlanan 72. bölümle reytinglerde zirveyi gördü. Total'de 10.10 reyting gören dizinin fanları çok mutlu.

Uzak Şehir 72. bölüm reytingleri uçtu! "Yeni gelmedik geri geldik"
Nebahat Kübra Akalın

Kanal D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir, 72. bölümüyle reytinglerde adeta fırtına estirdi.

Uzak Şehir 72. bölüm, Total grubunda 10,10 reytinge ulaştı. Dizi, AB'de 7,50, ABC1'de ise 9,25 reyting aldı. Üç kategoride de zirveye yerleşen Uzak Şehir, Total'de 0,79, AB'de 0,78 ve ABC1'de 0,90 puanlık artış yakaladı. Uzak Şehir, Sevdan Bir Ateş ve Taşacak Bu Deniz'den sonra sezonun çift rakamlı reytingini gören 3. dizisi oldu.

Uzak Şehir 72. bölüm reytingleri uçtu! "Yeni gelmedik geri geldik" 1

Reytinglerini tüm kategorilerde yükselten dizinin başarısı sosyal medyada da gündem oldu. İzleyicilerden "Yeni gelmedik, geri geldik" yorumları geldi.

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UZAK ŞEHİR 72. BÖLÜMDE NE OLDU?

Kartal’ın adamları ellerini kollarını bağladıkları Cihan’ı dövdü. Kanlar içinde kalan Cihan, ‘ölsem de o diski size vermeyeceğim’ diyerek meydan okumaya devam etti. Cihan’ın olduğu yere bulan Alya, dengesini kaybedip düşünce çantasında diski buldu. Cihan’a son sözünü söyleyen Alya, şirketten ayrıldı. Cihan, öfkeyle yola çıkan Alya’nın peşine düştü.
Uzak Şehir 72. bölüm reytingleri uçtu! "Yeni gelmedik geri geldik" 2

Çok geçmeden Cihan’ın yolu kimliği belirsiz adamlar tarafından kesildi. Müdahaleye gücü yetmeyen Alya, Kaya’dan yardım istedi. Cihan, sevdiği kadını aklayacak delili çoktan ona teslim etmişti… Alya, karşısında Enver’i görünce şaşkına döndü. Diski bulmak için uğraştıklarını söyleyen Enver’i ardında bırakan Alya, Cihan’ı kanlar içinde buldu. Alya, Cihan’a "Burada kalıyorum, Mardin’deyim hiçbir yere gitmiyorum" dedi.

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