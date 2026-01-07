Mina Demirtaş sonunda ekrana dönüyor! Yakışıklı oyuncuya partner olacak

Yalı Çapkını” dizisiyle kariyerindeki yükselişini sürdüren Mert Ramazan Demir’in yeni dizisinin hazırlıkları devam ediyor.

Kanalı henüz netleşmeyen dizinin hikâyesi de merak konusu… Kulis bilgilerine göre Roma sahneleriyle başlayan Delilanlı'da Mert Ramazan Demir, sırılsıklam aşık olduğu nişanlısı Hazan’la mutlu bir yuva kurmak ve istediği evi almak için para biriktiren, bu nedenle gece taksi şoförlüğü yapan Yusuf’a hayat verecek. Ancak Yusuf önce ailesiyle yaşadığı acı sınav, ardından sevdiği kadını kaybetmesi üzerine büyük bir intikam planı yapar. Hedefindeki kişi ise Dila olacak.

DİLA ROLÜNE HAYAT VERECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; OGM Pictures imzalı, kod adı “Delikanlı” olan dizi hakkında kulislerde dolaşan bilgilere göre Mert Ramazan Demir’in partneri için görüşülen isim “Kızıl Goncalar” dizisiyle dikkatleri üzerine çeken, genç kuşağın yetenekli oyuncularından Mina Demirtaş…

Demirtaş her şey yolunda giderse “Delikanlı”da “Dila” rolüne hayat verecek. Genç yıldız, geçen günlerde yönetmen Zeynep Günay ile de bir araya geldi.