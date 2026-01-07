MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Mina Demirtaş sonunda ekrana dönüyor! Yakışıklı oyuncuya partner olacak

Yalı Çapkını ile yıldızı parlayan Mert Ramazan Demir’in yeni dizisi Delikanlı merak uyandırıyor. İntikam ve aşk temasıyla dikkat çeken projede genç oyuncunun partneri için Mina Demirtaş’ın adı kulislerde öne çıkıyor.

Mina Demirtaş sonunda ekrana dönüyor! Yakışıklı oyuncuya partner olacak

Yalı Çapkını” dizisiyle kariyerindeki yükselişini sürdüren Mert Ramazan Demir’in yeni dizisinin hazırlıkları devam ediyor.

Kanalı henüz netleşmeyen dizinin hikâyesi de merak konusu… Kulis bilgilerine göre Roma sahneleriyle başlayan Delilanlı'da Mert Ramazan Demir, sırılsıklam aşık olduğu nişanlısı Hazan’la mutlu bir yuva kurmak ve istediği evi almak için para biriktiren, bu nedenle gece taksi şoförlüğü yapan Yusuf’a hayat verecek. Ancak Yusuf önce ailesiyle yaşadığı acı sınav, ardından sevdiği kadını kaybetmesi üzerine büyük bir intikam planı yapar. Hedefindeki kişi ise Dila olacak.

Mina Demirtaş sonunda ekrana dönüyor! Yakışıklı oyuncuya partner olacak 1

DİLA ROLÜNE HAYAT VERECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; OGM Pictures imzalı, kod adı “Delikanlı” olan dizi hakkında kulislerde dolaşan bilgilere göre Mert Ramazan Demir’in partneri için görüşülen isim “Kızıl Goncalar” dizisiyle dikkatleri üzerine çeken, genç kuşağın yetenekli oyuncularından Mina Demirtaş

Mina Demirtaş sonunda ekrana dönüyor! Yakışıklı oyuncuya partner olacak 2

Demirtaş her şey yolunda giderse “Delikanlı”da “Dila” rolüne hayat verecek. Genç yıldız, geçen günlerde yönetmen Zeynep Günay ile de bir araya geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü oyuncu gözaltındaydı! İşte son gelişme...Ünlü oyuncu gözaltındaydı! İşte son gelişme...
Mümine Senna Yıldız'dan pozitif çıkan uyuşturucu testi sonrası ayet paylaşımıMümine Senna Yıldız'dan pozitif çıkan uyuşturucu testi sonrası ayet paylaşımı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mert Ramazan Demir Mina Demirtaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Daha başlamadan final çanları çalıyor! Kanal D kararını verdi

Daha başlamadan final çanları çalıyor! Kanal D kararını verdi

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı yüzde 20’ye düşürüldü

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı yüzde 20’ye düşürüldü

Bugün ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

Bugün ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.