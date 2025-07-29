Mina Demirtaş uzun süre sonra ortaya çıktı! Tatil pozlarına beğeni yağdı

Son dönemin en popüler isimlerinden biri haline gelen Mina Demirtaş, Kızıl Goncalar dizisiyle büyük çıkış yakaladı. Kızıl Goncalar dizisindeki performansı ile adından sıkça söz ettiren Mina Demirtaş'a dizi final yapınca teklif yağdı.

17 yaşındaki genç oyuncu final sonrası sezonun yorgunluğunu atmak için gözlerden uzak kalmayı tercih etti. Bir süredir sosyal medyadan da uzak olan Demirtaş Datça'da ortaya çıktı.

Uzun süredir paylaşım yapmayan güzel oyuncu tatilinden pozlarını paylaştı. Çimlerde amuda kalkan Mina Demirtaş sade tarzı ve pozlarıyla adından söz ettirdi.

Mina Demirtaş'a dizi sonrası teklif yağıyordu. Yeni sezonda ekranların iddialı yapımlarından biri de Güzelkoy için teklif giden oyuncu uzun süren görüşmeler sonrası teklifi reddetmişti.