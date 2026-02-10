MAGAZİN

Ünlü sunucu grip oldu 1 haftada 6 kilo verdi! Duyanlar inanamadı

Love Island’ın sevilen sunucusu Maya Jama, geçirdiği hastalık sonrası verdiği kilolarla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Ünlü sunucu, hastayken yaklaşık 6 kilo verdiğini belirterek yeniden kilo almak için harekete geçtiğini duyurdu.

Aşk Adası'nın 31 yaşındaki sunucusu Maya Jama, ocak ayı başında geçirdiği ağır grip nedeniyle zor günler yaşadı. Noel sonrası hastalığı yüzünden Love Island: All Stars lansmanına katılamayan Jama, şu sıralar programın çekimleri için Güney Afrika’da bulunuyor. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı samimi paylaşımla sağlık durumuna ve kilo kaybına dair takipçilerini bilgilendirdi.

Ünlü sunucu grip oldu 1 haftada 6 kilo verdi! Duyanlar inanamadı 1

Instagram hikâyesinde spor kıyafetleriyle araç içinde görüntülenen Maya Jama, paylaşımına “Geçen hafta hastayken yaklaşık 6 kilo verdim, bu hafta kilo alma görevindeyiz” notunu düştü. Sunucu kilo almak için kendisine bir beslenme listesi yaptı.

Fit görünümüyle dikkat çeken Jama, askılı siyah üstü ve şort kombiniyle formda halini de gözler önüne serdi.

Bir haftada 6 kilo veren sunucuyu duyanlar hastalığın çok zorlu geçtiğini düşündü. Sunucu geçtiğimiz gün gribin kendisini çok yıprattığını açıklamıştı.

Ünlü sunucu grip oldu 1 haftada 6 kilo verdi! Duyanlar inanamadı 2

Hastalığı sırasında bağışıklığını güçlendirmek için vitamin takviyeleri aldığını söyleyen Jama, Güney Afrika’ya uçuşu sırasında yaptığı paylaşımda “Güneşin her şeyi iyileştirmesini umuyorum” ifadelerini kullanmıştı.

