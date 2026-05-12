Mini dizilerle küresel rekor: Go Türkiye 3 milyar izlenmeyi aştı, yeni projeler sete çıktı

Go Türkiye Mini Dizileri, üç milyarı aşan küresel izlenme ve erişim başarısıyla uluslararası dijital platformlarda güçlü bir etki yaratmayı sürdürürken, yeni projeleriyle üretimini genişletiyor.

Öznur Yaslı İkier

Türkiye’nin marka hikâyesini modern, yüksek prodüksiyonlu bir anlatım diliyle dünyaya taşıyan Go Türkiye Mini Dizileri projesi, uluslararası dijital platformlarda yakaladığı milyonlarca izlenmeyle küresel tanıtımda güçlü bir etki yaratmayı sürdürüyor.

Istanbul My Love, Antalya Gambit, Hidden Lover, An Istanbul Story ve Cappadocia Fairytale gibi yapımlarla Türkiye’nin şehirleri, kültürel dokusu ve yaşam estetiği dünya izleyicisine sinematografik bir dille aktarılırken, proje yeni mini dizilerle genişlemeye devam ediyor.

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR: ÇEKİMLER RESMEN BAŞLADI

Go Türkiye Mini Dizileri kapsamında hayata geçirilen iki yeni projeden ilki olan Aşk Tadında dizisinin çekimleri İzmir’de başladı.

Ege’nin kalbinde geçen hikâye; gastronomi, sürdürülebilir yaşam ve yerel kültürü odağına alarak İzmir’in ruhunu uluslararası izleyiciyle buluşturmayı hedefliyor. İzmir Saat Kulesi, Kordon, Urla, Alaçatı, Efes Antik Kenti ve Sığacık gibi ikonik lokasyonlarda çekilen yapım, Ege’nin yaşam kültürünü güçlü bir görsel anlatımla ekrana taşıyor.
Başrollerini Burak Özçivit ve Ceyda Ateş’in paylaştığı Aşk Tadında, idealist şef Merve ile mutfak dünyasına gizemli bir giriş yapan eski bankacı Kerem’in kesişen hikâyesi üzerinden ilerliyor. Yapımın yapımcılığını NS Production üstlenirken, senaryosunu Erçin Sadıkoğlu kaleme alıyor, yönetmen koltuğunda ise Hakan İnan oturuyor.

TÜRKİYE’NİN KADİM COĞRAFYALARINA YENİ BİR HİKÂYE YOLCULUĞU

Çekimlerine başlanan bir diğer yeni proje ise Türkiye’nin tarih, kültür ve mistik atmosferini merkezine alan ikinci mini dizi oldu. Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Özge Gürel’in paylaştığı yapım, beş farklı şehirde gerçekleştirilen çekimleriyle Türkiye’nin kadim rotalarını bir keşif hikâyesi içinde ele alıyor.

Tarih, sanat, gastronomi ve mistisizmi bir araya getiren proje; Türkiye’nin kültürel mirasını yalnızca bir fon değil, hikâyenin yaşayan bir unsuru olarak uluslararası izleyiciye sunmayı amaçlıyor.

Senaryosu Emre Gürcan tarafından kaleme alınan ve yönetmenliğini Hakan Yonat’ın üstlendiği yapım, büyük bir gizemin peşine düşen iki karakterin Türkiye’nin kadim şehirlerinde iz sürdüğü sürükleyici bir yolculuğu konu alıyor.

“TURİZM ARTIK BİR HİKÂYE DENEYİMİ”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, proje serisine ilişkin değerlendirmesinde turizmin artık yalnızca bir destinasyon seçimi değil, bir hikâyeye dahil olma ve bir yaşam tarzını deneyimleme süreci haline geldiğini vurguladı.

Türkiye’nin tanıtımında hikâye anlatımını merkeze alan yeni nesil bir yaklaşım benimsediklerini belirten Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda hayata geçirilen mini dizilerin Türkiye’nin kültürel ve doğal zenginliklerini küresel ölçekte görünür kıldığını ifade etti.

KÜRESEL TANITIMDA YENİ NESİL ANLATIM MODELİ

Go Türkiye Mini Dizileri projesi; Türkiye’nin şehir kimliğini, gastronomisini, tarihini ve doğal güzelliklerini sinematografik bir hikâye diliyle birleştirerek küresel tanıtımda yeni bir model oluşturmayı sürdürüyor.

Yeni başlayan çekimlerle birlikte proje, Türkiye’nin destinasyon hikâyelerini uluslararası dijital platformlarda daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

