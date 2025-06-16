Minicik bikinisiyle bahçe suladı! Heidi Klum'un videosu viral oldu

52 yaşındaki süper model Heidi Klum bahçesini sularken video paylaşınca adından söz ettirdi.

Klum, güneşli bir bahçede dans ederken neredeyse yok denecek kadar küçük altın rengi bikinisiyle yaşlanmayan fiziğini sergiledi. Ayrıca bahçe hortumuyla yaptığı cesur hareketlerle dikkat çekti.

Kısa sürede viral olan bu videoya Klum "Ela gözlerim olduğunu biliyor muydunuz?" notunu düştü.

Alman güzeli, sağlıklı yaşam tarzı ve aktif hayatı sayesinde hâlâ formda olduğunu kanıtladı.

Yıllara meydan okuyan güzel geçtiğimiz yıllarda "Çünkü içten içe 50 gibi hissetmiyorum. Bazen aynaya bakıyorum ve 'Ah evet, 50 yaşındayım' diyorum. Ama içimde, kendimi 25 gibi hissediyorum" demişti.

FORMUNU NASIL KORUYOR

Klum nasıl beslendiğini ve formunu nasıl koruduğunu da şu sözlerle anlatmıştı:

"Gerçekten sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Akşam yemeklerimizi 6-6:30 gibi yiyoruz, evde pişmiş yemek yemek ve ne yediğini bilmek çok önemli. Sağlıklı yemekleri seviyorum; çok fazla abur cubur tüketmem. Fit olmayı ve fit hissetmeyi seviyorum. Biraz kilo aldığımda kendimi halsiz hissetmiştim."