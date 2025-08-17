Miray Daner'in sevgilisi Özlem Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu çıktı! Son pozlarına yorum yağdırdılar

MYNET DETAY- Hudutsuz Sevda dizisinde başrol oyuncusuyken apar topar diziden çıkarılan Miray Daner yeni projeyle ekrana dönmeye hazırlanırken özel hayatıyla da konuşuluyor.

Miray Daner 2 yıla yakın süredir, iş insanı sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu ile aşk yaşıyor. Ata Caner Çerçioğlu, son günlerde çok konuşulan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun oğlu...

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa ederek geçtiğimiz günlerde, AK Parti'ye katılınca gündem olmuştu. Bu sebeple de Miray Daner ve sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu da gündem oldu.

Bu detayı fark eden Miray Daner takipçileri oyuncunun 1 ay önce koyduğu pozlarının altına yorum yağdırdı.

Sosyal medyada oyuncuya gelen mesajlardan bazıları şöyle:

Kaynana adayı fena çıktı, bu ilişki zor

Topuklayan efenin gelini olma

Yandın sen Miray böyle anılmak da kötü

Ah Miray'ım sen nasıl bu topa girdin...

Ayrıl bence.

Sosyal medyada bu yorumları eleştirip "Annesi yüzünden çocuk neden eleştiriliyor" diyenler de Miray Daner'e destek oldu.