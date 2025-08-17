MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Miray Daner'in sevgilisi Özlem Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu çıktı! Son pozlarına yorum yağdırdılar

Miray Daner bir süredir ilişkisini gözlerden uzak tutuyor. Miray Daner'in sevgilisi Özlem Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu çıktı. Sosyal medyada Daner'in takipçileri oyuncuya bu konuda yorum yağdırdı.

Miray Daner'in sevgilisi Özlem Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu çıktı! Son pozlarına yorum yağdırdılar

MYNET DETAY- Hudutsuz Sevda dizisinde başrol oyuncusuyken apar topar diziden çıkarılan Miray Daner yeni projeyle ekrana dönmeye hazırlanırken özel hayatıyla da konuşuluyor.

Miray Daner 2 yıla yakın süredir, iş insanı sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu ile aşk yaşıyor. Ata Caner Çerçioğlu, son günlerde çok konuşulan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun oğlu...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sevgilisini gözlerden uzak tutuyordu! Miray Daner sahilde aşka geldi! Sevgilisini gözlerden uzak tutuyordu! Miray Daner sahilde aşka geldi!

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa ederek geçtiğimiz günlerde, AK Parti'ye katılınca gündem olmuştu. Bu sebeple de Miray Daner ve sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu da gündem oldu.

Bu detayı fark eden Miray Daner takipçileri oyuncunun 1 ay önce koyduğu pozlarının altına yorum yağdırdı.

Miray Daner in sevgilisi Özlem Çerçioğlu nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu çıktı! Son pozlarına yorum yağdırdılar 1

Sosyal medyada oyuncuya gelen mesajlardan bazıları şöyle:

  • Kaynana adayı fena çıktı, bu ilişki zor
  • Topuklayan efenin gelini olma
  • Yandın sen Miray böyle anılmak da kötü
  • Ah Miray'ım sen nasıl bu topa girdin...
  • Ayrıl bence.

Miray Daner in sevgilisi Özlem Çerçioğlu nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu çıktı! Son pozlarına yorum yağdırdılar 2

Sosyal medyada bu yorumları eleştirip "Annesi yüzünden çocuk neden eleştiriliyor" diyenler de Miray Daner'e destek oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yatak odasında pembe geceliğiyle selfie çekince gündem olduYatak odasında pembe geceliğiyle selfie çekince gündem oldu
Olay oldu! Beyaz iç çamaşırı giyip üstsüz poz verdiOlay oldu! Beyaz iç çamaşırı giyip üstsüz poz verdi

Anahtar Kelimeler:
Özlem Çerçioğlu Miray Daner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu sessizliğin bozdu! CHP'yi kızdıracak sözler: 'Söylemezsem içimde kalır'

AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu sessizliğin bozdu! CHP'yi kızdıracak sözler: 'Söylemezsem içimde kalır'

Alper Rende ve Betül Çakmak evlendi! Gelinlik çok konuşuldu

Alper Rende ve Betül Çakmak evlendi! Gelinlik çok konuşuldu

Milyonlarca memur yarın iş bırakacak!

Milyonlarca memur yarın iş bırakacak!

Miray Daner'in sevgilisi Özlem Çerçioğlu'nun oğlu çıkınca...

Miray Daner'in sevgilisi Özlem Çerçioğlu'nun oğlu çıkınca...

Jose Mourinho'dan maç sonunda sürpriz açıklama!

Jose Mourinho'dan maç sonunda sürpriz açıklama!

Olay oldu! Beyaz iç çamaşırı giyip üstsüz poz verdi

Olay oldu! Beyaz iç çamaşırı giyip üstsüz poz verdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.