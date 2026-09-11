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Miray Daner ve Halit Özgür Sarı’lı Alıkara konusu merak edildi!

TOD’un yeni dizisi Alıkara, Miray Daner ve Halit Özgür Sarı’nın başrollerinde buluştuğu çarpıcı hikâyesiyle izleyiciyle buluştu. Psikolojik derinliğiyle dikkat çeken dizide, geçmişin yaralarını taşıyan iki yabancının yolları büyük bir acının etrafında kesişiyor.

Miray Daner ve Halit Özgür Sarı’lı Alıkara konusu merak edildi!

Yönetmenliğini Hülya Gezer’in üstlendiği, senaryosunu Eylem Canpolat ile Bengü Üçüncü’nün kaleme aldığı, başrollerinde Miray Daner ve Halit Özgür Sarı’nın rol aldığı TOD STUDIOS imzalı Alıkara TOD ekranlarında yayınlandı.

Dizi yayınlanır yayınlanmaz ikiliye beğeni yağdı.

ALIKARA OYUNCULARI

Çarpıcı atmosferi ve psikolojik derinliğiyle dikkat çeken dizide Miray Daner ve Halit Özgür Sarı’ya; Sezin Akbaşoğulları, Fatih Al, Can Atak, Bahadır Vatanoğlu, Burak Güneş, Yaprak Medine, Yiğit Batumlu, Esra Ünnü, Elif Gülhan, Jasmine Berkiş ve Gökhan Soylu ve Serpil Gül eşlik ediyor.

Miray Daner ve Halit Özgür Sarı’lı Alıkara konusu merak edildi! 1

ALIKARA KONUSU

Alıkara; birbirinden çok farklı iki insanın aynı acının etrafında kesişen hikâyesini anlatıyor. Bir tarafta İstanbul’da büyümüş, hayata aklıyla tutunmayı öğrenmiş genç bir kadın: Işık And (Miray Daner). Diğer tarafta çocuk yaşta yaşadığı büyük kayıpların yükünü omuzlarında taşıyan cinayet amiri Deniz Baran Dağ (Halit Özgür Sarı).

Miray Daner ve Halit Özgür Sarı’lı Alıkara konusu merak edildi! 2
Birinin babası ansızın hayatından kaybolur. Diğerinin gözünün nuru gibi sevdiği yeğeni Neşe, ardında cevapsız sorular bırakarak hayata veda eder. Ve o gün, birbirlerini henüz tanımasalar da kaderleri aynı acının içinde mühürlenir.

Miray Daner ve Halit Özgür Sarı’lı Alıkara konusu merak edildi! 3

Bir adli psikolog ve bir cinayet amiri… Biri insan ruhunun izini sürer, diğeri insanların ardında bıraktığı izlerin. İkisi de aynı gerçeği ararken yolları kesişir. Fakat peşine düştükleri şey yalnızca cevaplar değildir. Her adımda kendi geçmişlerinin karanlık dehlizlerine biraz daha yaklaşırlar.
Miray Daner ve Halit Özgür Sarı’lı Alıkara konusu merak edildi! 4

Alıkara, Doğu ile Batı'nın, gelenek ile modern dünyanın, sezgi ile aklın, inanç ile bilimin birbirine çarptığı yerde doğan büyük bir yakınlaşmayı; birbirlerini değiştirmeye çalışmadan birbirlerine iyi gelen iki insanın hikâyesini anlatıyor.
Miray Daner ve Halit Özgür Sarı’lı Alıkara konusu merak edildi! 5

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Miray Daner
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