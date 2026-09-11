Taşacak Bu Deniz ne zaman başlayacak? Taşacak Bu Deniz yayın tarihi belli oldu mu? Çekimler başladı

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Taşacak Bu Deniz 31. bölümle ekran macerasına ara verdi. Dizinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

Dizinin birinci sezon finalinde yıllardır saklanan sırların gün yüzüne çıkmış ve Esme, Adil ve Eleni geçmişle hesaplaşırken, Koçari Konağı'ndaki büyük yüzleşme izleyicileri ekran başına kilitlemişti.

Sezon finalinde hem büyük hesaplaşmalar hem de beklenmedik gelişmeler yaşanırken, Esme ve Adil mutluluğa bir adım kala kaderlerinin en ağır sınavıyla karşı karşıya kalmıştı. Peki, fenomen dizide yeni sezon ne zaman başlayacak?

ÇEKİMLER BAŞLADI

Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman'ın başrollerini paylaştığı Taşacak Bu Deniz'in yeni sezon çekimleri bugün başladı. Ancak fenomen dizinin 2. sezonu için henüz tarih verilmedi.

TAŞACAK BU DENİZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Yirmi yıl sonra yeniden bir araya gelen Esme, Adil ve Eleni için artık geçmişin yaralarını sarmaktan çok hesaplaşma zamanı gelir. Koçari Konağı'nda düzenlenen görkemli kına gecesi, yıllardır gizlenen sırların ortaya saçıldığı büyük bir yüzleşmeye dönüşür. Furtuna ailesi kendisini hiç beklemediği bir hesabın ortasında bulurken, geçmişte işlenen günahların bedeli ağır şekilde ödenmeye başlanır.

Uzun süredir verdikleri mücadelede önemli bir zafer elde eden Esme ve Adil, sonunda hayalini kurdukları mutlu geleceğe kavuşmanın eşiğine gelir. Ancak düğün günü yaklaşırken kader onlar için bambaşka planlar hazırlamıştır. Büyük savaşın ardından gelen zaferin bedeli düşündüklerinden çok daha ağır olurken, çift kendilerini hayatlarının en zor sınavıyla karşı karşıya bulur.