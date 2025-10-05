MAGAZİN

Miss Rusya 2025'nin birincisi Anastasia Venza! İşte Rusya'nın en güzel kadını

Rusya’nın en prestijli güzellik yarışması olan Miss Rusya 2025’te tacı 22 yaşındaki Anastasia Venza taktı. Güzelliği ve zarafetiyle dikkat çeken Venza, ülkesini bu yıl Tayland’da düzenlenecek olan 74. Miss Universe yarışmasında temsil edecek.

Kubra Akalın

Rusya’nın en prestijli güzellik yarışması Miss Russia 2025’in kazananı belli oldu.

Moskova bölgesini temsil eden Anastasia Venza, Barvikha Luxury Village konser salonunda düzenlenen final gecesinde tacı takarak ülkenin yeni güzellik kraliçesi seçildi.

Miss Rusya 2025 nin birincisi Anastasia Venza! İşte Rusya nın en güzel kadını 1

Anastasia Venza 1 milyon rublelik para ödülünün sahibi oldu.
Miss Rusya 2025 nin birincisi Anastasia Venza! İşte Rusya nın en güzel kadını 2

Ülkenin dört bir yanından 50 genç kadının yarıştığı gecede Vice Miss Russia 2025 unvanı ise Kerç’ten Alena Lesnyak ve Sestroretsk’ten Victoria Makarova arasında paylaşıldı.

Miss Rusya 2025 nin birincisi Anastasia Venza! İşte Rusya nın en güzel kadını 3

Geçtiğimiz yıl tacı takan Valentina Alekseeva, Miss Universe yarışmasında dünyanın en güzel 12 kadını arasına girmeyi başarmıştı. Bu yılın kraliçesi Anastasia Venza ise 74. Miss Universe yarışmasında Rusya’yı Tayland’da temsil edecek.

Miss Rusya 2025 nin birincisi Anastasia Venza! İşte Rusya nın en güzel kadını 4

