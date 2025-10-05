Miss Rusya 2025'nin birincisi Anastasia Venza! İşte Rusya'nın en güzel kadını

Rusya’nın en prestijli güzellik yarışması Miss Russia 2025’in kazananı belli oldu.

Moskova bölgesini temsil eden Anastasia Venza, Barvikha Luxury Village konser salonunda düzenlenen final gecesinde tacı takarak ülkenin yeni güzellik kraliçesi seçildi.

Anastasia Venza 1 milyon rublelik para ödülünün sahibi oldu.



Ülkenin dört bir yanından 50 genç kadının yarıştığı gecede Vice Miss Russia 2025 unvanı ise Kerç’ten Alena Lesnyak ve Sestroretsk’ten Victoria Makarova arasında paylaşıldı.

Geçtiğimiz yıl tacı takan Valentina Alekseeva, Miss Universe yarışmasında dünyanın en güzel 12 kadını arasına girmeyi başarmıştı. Bu yılın kraliçesi Anastasia Venza ise 74. Miss Universe yarışmasında Rusya’yı Tayland’da temsil edecek.