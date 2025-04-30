Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen Miss World’e hazırlanıyor! Pozlarını peş peşe yayınladı

2024 yılında gerçekleşen Miss Turkey yarışmasında birinci olan ve eleştiri yağmuruna tutulan İdil Bilgen, yeni heyecanını sosyal medyadan paylaştı.

Miss Turkey unvanını kazanan İdil Bilgen, Miss World yarışması için soluğu ABD'de aldı.

İdil Bilgen, 7 - 31 Mayıs arasında Hindistan'ın Telangana eyaletinde düzenlenecek olan yarışma için ilk fotoğraf çekiminde poz verdi.

Türkiye güzeli verdiği pozları sosyal medya hesabında İngilizce bir notla takipçileriyle de paylaştı.

Bilgen; 'Hindistan’ın Haydarabad, İnciler Şehri olarak bilinen Haydarabad’daki bu inanılmaz yolculuğa başlayan resmi Dünya Güzeli 2025 vesikalık fotoğraflarımı açıklamaktan heyecan duyuyorum. Çok yakında görüşürüz Haydarabad! Bu büyülü deneyimi gerçekten iple çekiyorum.' ifadelerini kullandı.