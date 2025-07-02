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Miss Turkey 2024 güzeli İdil Bilgen fiziğini sergiledi! Bikinili pozlar

Miss Turkey 2024'ün birincisi 24 yaşındaki İdil Bilgen oldu. 1.80 boyundaki Bilgen, yarışmanın ardından eleştirilerin hedefi olmuştu. Doktor olan ve Bingöl'e atanan Bilgen son olarak tatil pozlarıyla dikkat çekti.

Miss Turkey 2024 güzeli İdil Bilgen fiziğini sergiledi! Bikinili pozlar
Kubra Akalın

Miss Turkey 2024'ün birincisi İdil Bilgen sosyal medyada sık sık gündem olan bir isim. Birinciliği çok eleştirilen Bilgen bu konuda açıklama da yapmıştı.

Birinci olunca eleştirilen İdil Bilgen, "Bence çok yanlış bir algı var ülkemizde. Bu güzellik yarışması sadece fiziksel görünümünüzü kapsamıyor. Aslında Miss World yarışması çok donanımlı, eğitimli ve güzel kadınları seçiyor ve onlar yarışıyor. İç, beynin güzelliği, duruşu, zarafeti, dil bilgisi ve kendini taşıma şekliyle var olan kadınlar güzel olarak göründüğü için... Güzellik bir bütündür. Sadece fiziksel güzellik değil. Kanser üzerine araştırmalarım var" demişti.

Miss Turkey 2024 güzeli İdil Bilgen fiziğini sergiledi! Bikinili pozlar 1

Miss Turkey 2024 unvanıyla Hindistan’da düzenlenen Miss World 2025 yarışmasında Türkiye’yi temsil eden İdil Bilgen, yarışmadan derece alamadan döndü. Tıp Fakültesi mezunu olan Bilgen, yoğun geçen sürecin ardından tatil sezonunu açtı.

Bingöl'e doktor olarak atanan Bilgen yoğun süreçte görevine başlamamıştı.

Miss Turkey 2024 güzeli İdil Bilgen fiziğini sergiledi! Bikinili pozlar 2
Sosyal medya hesabından tatiline dair kareler paylaşan Bilgen, aynadan çektiği bikinili pozunu ve güneşlenirken çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

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İdil Bilgen
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