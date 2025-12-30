Modern Family'in Alex'i Ariel Winter son halini paylaştı!

Modern Family dizisinde canlandırdığı Alex Dunphy karakteriyle hafızalara kazınan Ariel Winter büyüdü. Küçük yaşta kamera karşısına geçen ve dizide büyüyen Winter, yıllar içinde geçirdiği fiziksel ve kişisel dönüşümle sık sık gündeme geldi.

Ariel Winter, 2015 yılında yaptığı açıklamada sağlık sorunları nedeniyle göğüs küçültme ameliyatı geçirdiğini duyurmuştu. Doğal yapısı nedeniyle genç yaşta fiziksel ve psikolojik zorluklar yaşadığını belirten oyuncu, bu kararın hayat kalitesini önemli ölçüde artırdığını ifade etmişti.

Modern Family’nin en zeki ve dikkat çeken karakterlerinden biri olan Alex’i canlandıran ünlü oyuncu son haliyle gündeme geldi.

27 yaşında olan güzel oyuncunun son pozlarına beğeni yağdı.