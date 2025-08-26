MAGAZİN

MSB'den Halit Yukay açıklaması! TCG Işın gemisi görevlendirildi: "Arama kurtarma faaliyetlerine başlamıştır"

Marmara Denizi'nde kaybolan iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedenine 68 metre derinlikte bulunmuştu. Yukay'ın cenazesini çıkarmak için çalışmalar başlatılırken, Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "TCG Işın gemimiz görevlendirilmiş ve arama kurtarma faaliyetlerine başlamıştır" denildi.

Melih Kadir Yılmaz

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos 2025 tarihinde Marmara Denizi'nde kaybolmuştu. Yukay'ın cansız bedeni 19 gün sonra 68 metre derinlikte bulunmuştu.

Yukay'ın cenazesi, vücut bütünlüğünün bozulmaması adına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile yapılacak olan koordineli çalışma ile çıkartılacak.

MSB'DEN AÇIKLAMA: "TCG IŞIN GEMİMİZ GÖREVLENDİRİLMİŞ VE ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİNE BAŞLAMIŞTIR"

Öte yandan konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) açıklama geldi. MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yalova SETUR Marina'dan Bozcaada'ya 04 Ağustos 2025 tarihinde GREYWOLF isimli Türk bayraklı tekne ile intikalde iken Marmara Denizi'nde kaybolan Halit YUKAY'a yönelik Sahil Güvenlik Komutanlığınca yürütülen arama faaliyetleri esnasında 68 metre derinlikte, kazazedeye ait olduğu değerlendirilen bir cansız beden tespit edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan talebe istinaden Kuzey Deniz Saha Komutanlığımız bağlısı TCG Işın gemimiz görevlendirilmiş ve arama kurtarma faaliyetlerine başlamıştır"

NE OLMUŞTU?

İş insanı Halit Yukay'dan, 4 Ağustos'ta denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamamıştı. Bunun üzerine yakınları ihbarda bulunulmuştu. 5 Ağustos öğlen saatlerinde seyir halindeki bir ticari gemi, Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Kapıdağ Yarımadası açıklarında deniz yüzeyinde tekne parçaları görüldüğünü bildirmişti.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekipleri belirtilen bölgede havadan, deniz yüzeyinden ve sualtından arama-kurtarma çalışmaları başlatmıştı. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan kuru yük gemisi kaptanı C.T., itirazın ardından tutuklanmıştı. Daha sonra yapılan çalışmalarda kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri tespit edilmişti.

Yukay'ın cansız bedeni ise çalışmaların 19'uncu gününde bulunmuştu.

